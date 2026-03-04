Dompet Dhuafa dan Mowilex Salurkan Bantuan kepada Korban Bencana Aceh

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Dompet Dhuafa berkolaborasi dengan PT Mowilex Indonesia untuk membagikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatra, khususnya di Aceh. Sebanyak 1.000 paket bantuan Mowilex Kit didistribusikan kepada warga terdampak di sejumlah wilayah seperti Bireuen, Langsa, dan Aceh Tamiang. Penyaluran juga difokuskan pada desa yang masih terisolasi akibat rusaknya infrastruktur, termasuk Desa Krueng Simpo dan Salah Sirong yang terdampak runtuhnya jembatan penghubung pada Februari 2026.
Paket bantuan tersebut berisi kebutuhan pangan pokok serta perlengkapan kebersihan (hygiene kit) yang ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka selama masa pemulihan pascabencana.
Bantuan dikemas menggunakan pail Mowilex Emulsion berkapasitas 20 liter yang dirancang khusus agar mudah didistribusikan dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penerima. Setiap paket diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan satu keluarga selama sekitar satu minggu.
Pengiriman bantuan dilakukan pada Selasa (3/3) , dari kantor pusat Mowilex di Daan Mogot, Jakarta Barat. Selanjutnya bantuan dikirim melalui jalur darat menuju Sumatra sebelum akhirnya disalurkan kepada masyarakat di wilayah terdampak.
Chief Executive Officer PT Mowilex Indonesia Niko Safavi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir mendampingi masyarakat yang menghadapi kondisi sulit.
“Sejak awal berdirinya perusahaan, Mowilex telah tumbuh bersama komunitas-komunitas yang kami layani. Ketika masyarakat menghadapi masa sulit, kami ingin hadir dengan bantuan yang relevan dan bermanfaat. Kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi menuju pemulihan pascabencana,” ujar Safavi.
Direktur Resource Mobilization Dompet Dhuafa Etika Setiawanti menilai dukungan tersebut memiliki peran penting dalam mempercepat pemulihan masyarakat korban bencana Sumatra. Menurutnya, proses pemulihan pascabencana membutuhkan waktu panjang dan memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak.
“Dukungan ini sangat berarti dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa pemulihan. Kolaborasi dengan Mowilex menjadi bagian penting untuk mempercepat proses pemulihan, dan kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dalam mendampingi masyarakat yang sedang berjuang untuk kembali menjalani kehidupan secara normal,” ujarnya.
Sebagai bagian dari komitmen tanggung jawab sosial perusahaan, Mowilex juga terus mengembangkan pendekatan environmental, social, and governance (ESG) dalam berbagai program keberlanjutan yang dijalankan perusahaan. (E-3)
