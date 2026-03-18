Satgas PRR Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Pidie

Satgas PRR Aceh menyalurkan bantuan kepada korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidie.

Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh menyalurkan bantuan kepada korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidie, Selasa (17/3). Penyerahan bantuan kemanusiaan dilakukan oleh Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, di Pendopo Kabupaten Pidie, Sigli, dan diterima langsung oleh Bupati Pidie Sarjani Abdullah.

Safrizal mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor di wilayah tersebut.

“Bantuan ini merupakan perhatian Presiden kepada masyarakat terdampak bencana, dan akan didistribusikan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Bantuan yang disalurkan meliputi perlengkapan ibadah seperti 250 Al-Qur’an, 500 sajadah, 250 sarung, dan 250 mukena. Selain itu, disalurkan juga berbagai kebutuhan sandang, antara lain 5.000 celana, 400 jaket, 1.000 kemeja, 1.000 kaus, 1.000 sarung, serta 1.000 pakaian lainnya dan 500 jilbab.

Satgas PRR juga menyerahkan 270 paket peralatan dapur bagi warga terdampak yang kehilangan perlengkapan rumah tangga. Paket tersebut berisi kebutuhan dasar seperti panci, piring, gelas, sendok, dan garpu.

Bupati Pidie Sarjani Abdullah menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan pemerintah pusat melalui Satgas PRR.

Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana di wilayahnya.