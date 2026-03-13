Menkes Apresiasi Kontribusi Swasta Percepat Pemulihan Bencana Sumatra

Headline
Astra melalui program Nurani Astra menyerahkan bantuan berupa 20 unit ambulans dan 156 unit alat kesehatan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Kamis (12/3/2026). Bantuan ini difokuskan untuk memperkuat layanan medis bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Seremonial penyerahan yang berlangsung di Kantor Kementerian Kesehatan RI ini disaksikan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Secara simbolis, bantuan diserahkan oleh Direktur Astra Hamdhani Dzulkarnaen Salim dan Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi langkah cepat sektor swasta dalam membantu mempercepat pemulihan fasilitas publik di daerah bencana.
"Pemerintah mengapresiasi dukungan Astra dalam memperkuat layanan kesehatan. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memastikan fasilitas kesehatan di daerah dapat terus memberikan pelayanan yang cepat dan memadai, terutama dalam masa pemulihan pascabencana," ujar Budi melalui keterangannya, Jumat (13/3/2026).
Bantuan 20 unit ambulans dengan spesifikasi transport ini akan didistribusikan ke sejumlah titik krusial. Wilayah Aceh menjadi penerima terbanyak dengan total 16 unit untuk puskesmas dan satu unit untuk RSUD. Sementara itu, masing-masing satu unit ambulans juga disalurkan untuk Puskesmas di Tapanuli Tengah, RSUD Kota Medan, dan Puskesmas Kota Padang Pariaman.
Selain unit baru, Astra melaporkan telah melakukan perbaikan dan pengecekan terhadap 126 unit ambulans yang tersebar di 31 titik di wilayah Sumatra sejak Desember 2025.
Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelana Soebroto, menyatakan bahwa kontribusi ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap akses kesehatan masyarakat di pelosok yang terdampak bencana hidrometeorologi.
“Penyaluran ambulans dan alat kesehatan ini diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan di daerah terdampak, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses pertolongan medis dengan lebih cepat dan lebih baik,” kata Boy Kelana.
Tak hanya armada transportasi medis, Astra melalui unit bisnisnya, Astra Otoparts, juga menyalurkan 156 unit alat kesehatan. Rinciannya, 122 unit alat kesehatan diserahkan kepada delapan RSUD di Aceh, sementara 34 unit lainnya diberikan kepada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Medan.
Langkah ini selaras dengan cita-cita "Sejahtera Bersama Bangsa" dan upaya mendukung target Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara merata hingga ke daerah pascabencana. (H-2)
