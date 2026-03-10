Kemhan RI Bagi Ribuan Sembako dan Takjil selama Ramadan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

KEMENTERIAN Pertahanan (Kemhan) menggelar aksi sosial bertajuk “Ramadhan Berkah” dengan membagikan ribuan paket sembako dan takjil bagi masyarakat. Kegiatan yang menyasar wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bogor ini dilaksanakan secara rutin setiap hari Selasa dan Jumat selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai wujud nyata kepedulian institusi pertahanan terhadap kesejahteraan masyarakat di bulan religi.

Kepala Biro Umum Kemhan RI, Marsma TNI Toni Setiawan, menjelaskan bahwa dalam setiap titik kegiatan, pihaknya mendistribusikan sekitar 1.000 hingga 1.500 paket sembako serta takjil berbuka puasa.

“Bapak Menhan RI memberikan petunjuk agar selama bulan Ramadan kita melaksanakan pembagian sembako dan takjil. Hal ini menjadi bentuk kepedulian Kemhan terhadap masyarakat,” ujar Toni melalui keterangannya, Selasa (10/3/2026).

Secara total, Kemhan RI menjadwalkan delapan kali aksi distribusi sepanjang Ramadan tahun ini. Penjadwalan dua kali seminggu ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih tenang dan khidmat.

Toni menambahkan, kegiatan ini tidak hanya sekadar berbagi materi, tetapi juga mengemban misi untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendekatan sosial.

“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan rasa syukur dan keimanan, sekaligus memperkuat solidaritas di tengah masyarakat,” imbuhnya.

Melihat antusiasme warga, Kemhan berencana melanjutkan semangat berbagi ini setelah Ramadan usai. Pihak kementerian tengah menyiapkan format program “Jumat Berkah” yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun. (H-2)

