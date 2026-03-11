Headline
Pemerintah tak Reaktif Respons Harga Minyak

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.

Berkah Ramadan, 500 Paket Sembako untuk Duafa dan Yatim

Abdillah M Marzuqi
11/3/2026 21:11
Berkah Ramadan, 500 Paket Sembako untuk Duafa dan Yatim
Program Tebar Berkah Ramadhan membagikan 500 paket sembako untuk duafa dan yatim(Dok.HO)

DAAZ Group menebar berkah di bulan suci Ramadan dengan menyalurkan ratusan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah operasional perusahaan.

Program itu merupakan bagian dari kegiatan corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang bertajuk "Tebar Berkah Ramadhan". Total 500 paket sembako yang disalurkan pada masyarakat di sejumlah lokasi operasional perusahaan, yakni Site Matarape, Site Routa, Site Weda, Site Pomala, dan Jakarta.

External Relation Daaz Group, Agus Hermawan, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan selama bulan Ramadan.

“Program Tebar Berkah Ramadhan ini kami fokuskan untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan, seperti kaum dhuafa, anak yatim, dan para janda di wilayah operasional perusahaan, di Sisi lain kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kepdulian sosial karyawan Daaz Group terhadap Masyarakat bawah” ujar Agus dalam keterangan yang diterima (11/3).

Menurut Agus, kegiatan sosial ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus membantu meringankan kebutuhan pokok mereka selama menjalani ibadah puasa.

Ia menambahkan, program ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk mempererat hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin terus menumbuhkan semangat kebersamaan serta memperkuat nilai solidaritas sosial di tengah masyarakat,” kata Agus. (M-3)



Editor : Abdillah M. Marzuqi
