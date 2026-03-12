Pererat Sinergi Pengusaha dan Polri, Gelar Bakti Sosial di Polsek Metro Penjaringan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

BADAN Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Jaya yang diketuai oleh Riandy Haroen, melalui BPC HIPMI Jakarta Utaramenjadikan Polsek Metro Penjaringan sebagai salah satu titik pusat pelaksanaan aksi sosial pada program "Ramadhan Harmoni: Dari Kita, Untuk Jakarta Utara". Kolaborasi erat ini menjadi bukti nyata sinergi solid antara BPC HIPMI dan aparat penegak hukum dalam melayani masyarakat pesisir dan sekitarnya.

Kegiatan bakti sosial yang dirangkai dengan buka puasa bersama ini dilangsungkan dengan khidmat di halaman Polsek Metro Penjaringan pada Jumat (7/3). Kehadiran pengurus BPC HIPMI Jakarta Utara disambut hangat oleh jajaran kepolisian dan warga setempat yang menjadi penerima manfaat.

Secara keseluruhan di wilayah Jakarta Utara, program kolaborasi ini menyalurkan total 450 paket santunan yang terdiri dari 300 paket sembako lengkap untuk mendukung kebutuhan pokok keluarga prasejahtera, serta 150 paket alat tulis sekolah (ATK) beserta susu dan makanan ringan guna menunjang pendidikan anak-anak. Pendistribusian diatur sedemikian rupa agar merata ke setiap kecamatan.

Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Utara, Victor Herryanto, memberikan apresiasi khusus atas fasilitas dan pengawalan maksimal dari pihak Polsek Metro Penjaringan.

"Bantuan ini didistribusikan secara terkoordinasi, dengan alokasi sekitar 55 hingga 75 paket di setiap wilayah kecamatan. Keberhasilan menjangkau warga hingga total 1.150 orang penerima manfaat ini tidak lepas dari sinergi kuat kami dengan Polres dan Polsek, terkhusus Polsek Penjaringan yang hari ini memfasilitasi kegiatan. Sinergi ini memastikan distribusi berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran hingga ke akar rumput," ujar Victor di Halaman Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (7/3).

Lebih lanjut, Victor mengungkapkan bahwa kegiatan berbagi di bulan Ramadan ini bertujuan untuk meringankan beban warga. Melihat antusiasme masyarakat dan kelancaran acara di Polsek Penjaringan, Victor menekankan komitmennya untuk terus menjaga hubungan strategis tersebut. Ia berharap silaturahmi antara BPC HIPMI Jakarta Utara dengan pihak kepolisian dapat terus terjalin secara berkelanjutan dan menjadi agenda rutin setiap beberapa bulan sekali.

Acara di titik pusat Polsek Metro Penjaringan ini dikawal dan dihadiri langsung oleh jajaran petinggi kepolisian tingkat Polres dan Polsek. Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Kabaglog Polres Metro Jakarta Utara AKBP H. Khoiri, Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Utara Kompol Joko Sutriono, Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Agta Bhuwana Putra, serta Wakapolsek Metro Penjaringan Kompol Tomb Pea Indra. Kegiatan ini juga melibatkan unsur masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan warga.

Meski titik utama berada di Penjaringan, pendistribusian bantuan kemanusiaan ini juga dilakukan secara serentak dengan keterlibatan langsung dari aparat kepolisian di wilayah lainnya, meliputi jajaran Kapolsek Kelapa Gading, Kapolsek Koja, Kapolsek Tanjung Priok, dan Polsek lainnya di Jakarta Utara.

Sinergi yang terbangun harmonis di Polsek Metro Penjaringan ini diharapkan menjadi percontohan kolaborasi lintas sektor yang sukses menghadirkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas, sekaligus memperkuat nilai gotong royong di bulan suci Ramadhan.(H-2)