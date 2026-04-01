Program Berbagi Dorong Kepercayaan Diri Anak dan Harapan Masa Depan

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Inisiatif sosial yang melibatkan anak-anak dinilai tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta harapan terhadap masa depan. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh QNET di Surakarta, Jawa Tengah, yang melibatkan sekitar 100 anak dari tiga yayasan yaitu Nur Hidayah, Maju Bangsaku, dan Pondok Yatim Darul Ihsan.
Selain menerima bantuan berupa perlengkapan alat tulis sekolah dan dukungan dana, tiap-tiap yayasan juga mendapatkan bantuan untuk pengembangan sarana dan prasarana. General Manager QNET Indonesia, Ade Suci Sukmawati, menyampaikan bahwa program CSR ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap tahun kami menghadirkan program berbagi di bulan Ramadan sebagai bentuk komitmen untuk menyebarkan kebaikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga sejalan dengan filosofi perusahaan, Raise Yourself To Help Mankind (RYTHM), yang menekankan pentingnya kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup.
“Tidak hanya bantuan materi, kami ingin menanamkan semangat dan motivasi agar anak-anak terus belajar, bekerja keras, dan meraih cita-cita mereka,” katanya.
Sementara itu, perwakilan yayasan, Siti Aminuriyah, menilai kegiatan tersebut memberikan pengalaman yang berkesan bagi anak-anak. Menurutnya, pengalaman buka puasa bersama menjadi momen yang mampu meningkatkan rasa percaya diri sekaligus memotivasi anak-anak untuk memiliki cita-cita yang lebih tinggi.
Ia juga menambahkan bahwa interaksi dengan berbagai pihak yang menunjukkan kepedulian sosial dapat menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak untuk memandang masa depan dengan lebih optimis. (E-3)
Tema Ramadan sebagai bulan kemanusiaan dipilih untuk menegaskan bahwa Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai momentum ibadah personal, tetapi juga penguatan kepedulian sosial.
Gree dan FLiFE memberikan santunan berupa paket sembako, kebutuhan panti, serta bantuan dana bagi para penghuni panti jompo.
Kegiatan buka puasa bersama dengan 1.000 anak yatim digelar sebagai bagian dari komitmen berbagi kebahagiaan dan memperkuat kepedulian sosial selama bulan suci Ramadan.
Dalam semangat kepedulian di bulan suci Ramadan, Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) menggelar kegiatan sosial bertajuk Berbagi Tanpa Batas.
Kegiatan berkunjung dan berbagi dengan penyandang disabilitas netra tersebut untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan pendidikan karakter sejak dini.
Penghargaan pada kategori Public Affairs: Stakeholder Management diberikan atas upaya Takeda dalam membangun dan menjaga kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan.
Bogor. BGP Group pada kegiatan ini memberikan donasi produk interior bangunan berupa wall brick untuk area panti asuhan di antaranya di perpustakaan dan musala, serta floor mat untuk aula.
Kegiatan sosial selama bulan Ramadan 2026 kembali digelar untuk membantu masyarakat melalui penyaluran berbagai bantuan kepada warga di sejumlah daerah.
BULAN Ramadan kerap dimanfaatkan perusahaan untuk memperkuat kegiatan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar wilayah operasional.
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial membantu penyintas kecelakaan lalu lintas yang mengalami disabilitas.
