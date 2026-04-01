Program Berbagi Dorong Kepercayaan Diri Anak dan Harapan Masa Depan

QNET memberikan bantuan kepada anak-anak yatim piatu.(QNET)

Inisiatif sosial yang melibatkan anak-anak dinilai tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta harapan terhadap masa depan. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh QNET di Surakarta, Jawa Tengah, yang melibatkan sekitar 100 anak dari tiga yayasan yaitu Nur Hidayah, Maju Bangsaku, dan Pondok Yatim Darul Ihsan.

Selain menerima bantuan berupa perlengkapan alat tulis sekolah dan dukungan dana, tiap-tiap yayasan juga mendapatkan bantuan untuk pengembangan sarana dan prasarana. General Manager QNET Indonesia, Ade Suci Sukmawati, menyampaikan bahwa program CSR ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setiap tahun kami menghadirkan program berbagi di bulan Ramadan sebagai bentuk komitmen untuk menyebarkan kebaikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga sejalan dengan filosofi perusahaan, Raise Yourself To Help Mankind (RYTHM), yang menekankan pentingnya kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup.

“Tidak hanya bantuan materi, kami ingin menanamkan semangat dan motivasi agar anak-anak terus belajar, bekerja keras, dan meraih cita-cita mereka,” katanya.

Sementara itu, perwakilan yayasan, Siti Aminuriyah, menilai kegiatan tersebut memberikan pengalaman yang berkesan bagi anak-anak. Menurutnya, pengalaman buka puasa bersama menjadi momen yang mampu meningkatkan rasa percaya diri sekaligus memotivasi anak-anak untuk memiliki cita-cita yang lebih tinggi.

Ia juga menambahkan bahwa interaksi dengan berbagai pihak yang menunjukkan kepedulian sosial dapat menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak untuk memandang masa depan dengan lebih optimis. (E-3)