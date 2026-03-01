Kolaborasi Santuni Penghuni Panti Jompo

Gree dan FLiFE memberikan santunan berupa paket sembako, kebutuhan panti, serta bantuan dana bagi para penghuni panti jompo.(Dok. Gree & FLiFE Indonesia)

MOMENTUM Ramadan dimanfaatkan Gree Indonesia dan FLiFE Indonesia untuk memperkuat kepedulian sosial melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Tahun ini, kedua brand tersebut mengunjungi Panti Jompo Pusaka 41 Yayasan Al-Madiniyah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, untuk berbagi bersama para lansia penghuni panti.

Kegiatan yang mengusung tema 'Setiap Kesejukan Berbagi Kebaikan' ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Gree dan FLiFE memberikan santunan berupa paket sembako, kebutuhan panti, serta bantuan dana bagi para penghuni panti jompo. Selain itu, tim dari Gree dan FLiFE juga meluangkan waktu untuk berinteraksi dan berbagi kebersamaan dengan para penghuni panti.

Direktur Branding Gree & FLiFE Indonesia, Catrin, yang mewakili VP Gree & FLiFE Indonesia Nicky, mengatakan bahwa kegiatan CSR ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, kehadiran perusahaan tidak hanya sebatas melalui produk, tetapi juga melalui kepedulian terhadap lingkungan sosial di sekitar.

"Kami berharap kehadiran kami di tengah mereka bukan hanya membawa santunan, tetapi juga menghadirkan kebersamaan dan perhatian, bahwa mereka tidak sendiri," ujar Catrin dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Kamis (12/3).

Ia menjelaskan bahwa tema 'Setiap Kesejukan Berbagi Kebaikan' dipilih sebagai simbol nilai yang ingin dihadirkan oleh Gree dan FLiFE kepada masyarakat.

"Bagi kami, kesejukan tidak hanya datang dari teknologi pendingin udara yang kami kembangkan, tetapi juga dari kepedulian dan kebersamaan yang kita bagikan kepada sesama," tambahnya.

Sebagai perusahaan yang bergerak di industri pendingin udara, Gree dan FLiFE juga ingin menunjukkan bahwa dunia bisnis dapat mengambil peran aktif dalam mendorong kepedulian sosial. Melalui berbagai program CSR yang dijalankan, kedua brand tersebut berupaya untuk terus mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus memberikan dukungan bagi kelompok yang membutuhkan perhatian lebih, termasuk para lansia di panti jompo.

Dengan semangat Ramadan, Gree dan FLiFE berharap nilai kepedulian, kebersamaan, serta empati dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari perjalanan perusahaan bersama masyarakat. Bagi kedua brand tersebut, menghadirkan kesejukan bukan hanya melalui produk, tetapi juga melalui tindakan nyata yang membawa kebahagiaan bagi sesama. (Fal/E-1)