Bank Mandiri Taspen Gelar Aksi Peduli Lansia dan Perayaan 17 Agustusan di Berbagai Kota

Bank Mandiri Taspen gelar aksi peduli lansia untuk menyambut Hari Ulang Tahunn ke-80 Kemerdekaan RI.(Dok.Mandiri Taspen)

MENYAMBUT Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Bank Mandiri Taspen menggelar rangkaian kegiatan yang memadukan aksi sosial dan perayaan kebersamaan di sejumlah kota besar di Tanah Air. Bank Mandiri Taspen menggelar perayaan internal serentak di berbagai kantornya, termasuk Medan, Bandung, Surabaya, Makassar, Magelang, Bali dan Jakarta.

Mengusung tema nasional Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, para pegawai mengenakan pakaian adat Nusantara dan mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari lomba tradisional, pertunjukan seni, penampilan musik, hingga pembagian doorprize yang mempererat kebersamaan.

Plt. Direktur Utama, Bank Mandiri Taspen Maswar Purnama, Sabtu (16/8), menyatakan, rangkaian acara ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Bank Mandiri Taspen dalam menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat, sekaligus memperkuat ikatan dengan nasabah dan antarpegawai.

"Harapannya, seluruh insan dan penerima manfaat dapat terus menjaga semangat, kesehatan serta optimisme dalam menjalani kehidupan," jelasnya.

Menurut Maswa, kegiatan ini lebih dari sekadar seremoni. Momen ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan hanya mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga melanjutkan perjuangan di masa kini melalui karya nyata, pelayanan terbaik dan kontribusi positif bagi bangsa.

Selain kemeriahan di kantor-kantornya, Bank Mandiri Taspen juga melangsungkan program sosial bertajuk Aksi Peduli Lansia dilaksanakan di Yogyakarta, Jakarta, dan Palembang, bekerja sama dengan panti werdha di kota-kota tersebut.

"Agenda ini dirancang untuk berbagi kebahagiaan melalui beragam aktivitas seperti menyanyi lagu-lagu perjuangan bersama, dan makan bersama. Bank juga memberikan donasi berupa uang tunai," tuturnya.

RASA KEPEDULIAN

Maswar berharap, melalui kegiatan ini pihaknya ingin menyampaikan rasa kepedulian dan apresiasi kepada senior citizen yang telah memberikan teladan dan pengalaman berharga dalam kehidupan.

"Perayaan di lingkungan kerja menjadi ajang mempererat persaudaraan dan menanamkan kembali semangat kemerdekaan dalam setiap langkah kerja kita,” sambung Errinto Pardede, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Taspen.

Bank Mandiri Taspen, kata Maswar, meyakini perpaduan semangat kemerdekaan dan kepedulian sosial akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera. “Semoga seluruh kegiatan ini membawa semangat, keceriaan, dan inspirasi bagi semua,” ucapnya.

Kegiatan dimulai pada 13 Agustus 2025 di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Abiyoso, Yogyakarta, berlanjut pada 14 Agustus 2025 di Sasana Tresna Werdha Karya Kasih, Jakarta, serta Panti Lanjut Usia Harapan Kita, Palembang. Dari tiga lokasi tersebut, tercatat 310 penerima manfaat yang terdiri dari penghuni panti dan pengurus atau pengawas panti. (E-2)