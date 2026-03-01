Merayakan Kebersamaan Ramadan Bersama Royal Raya

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
RAYAKAN bulan Ramadan bersama AEON MALL Tanjung Barat dalam Royal Raya mulai dari tanggal 25 Februari-29 Maret 2026.
Para pengunjung kali ini akan disuguhkan dengan dekorasi estetik dan berbagai aktivitas menarik juga dapat dinikmati dalam periode Royal Raya seperti kompetisi Ratoeh Jaroeh, Fashion Show dari At Mutflih hingga Pameran Rendezvous Modest Market di lantai 5. Adapula penampilan spesial dari dari Sal Priadi pada tanggal 14 Maret 2026 di Late Night Sale, mall akan beroperasi hingga pukul 00.00 WIB dini hari, berbagai tenant juga menyajikan diskon spesial hingga 80% kali ini.
"Kami mengajak para pengunjung untuk melengkapi Ramadan dan Idul Fitri tahun ini dengan menjadikan AEON MALL Tanjung Barat sebagai destinasi utama dengan menikmati berbagai penawaran terbaik dari tenant dan suguhan acara maupun program kami," kata Senior General Manager Operation AEON MALL Tanjung Barat Kishiro Hiroaki, Kamis (13/3).
Management AEON MALL Tanjung Barat berbagi berkah dengan membagikan Takjil Gratis di Jalan Raya Tanjung Barat di setiap hari Jumat.
Tanpa pandang bulu, seluruh karyawan yang bekerja turut membagi kepada warga sekitar, pengmudi ojol, para pengendara motor, supir dan pengguna transportasi umum.
Kegiatan berbagi takjil gratis juga dilakukan di dalam mall setiap hari, bekerja sama dengan berbagai tenant AEON MALL Tanjung Barat pada pukul 17.00 WIB. Mall juga mengajak para pengunjung untuk bersama melakukan donasi uang yang diserahkan bersama AEON Group dan baju yang terkumpul sebanyak 4.947 potong kepada korban Aceh dan Sumatera melalui Baznas.
"Melalui kegiatan berbagi takjil gratis ini, kami ingin menghadirkan semangat kebersamaan dan kepedulian di bulan Ramadan. AEON MALL Tanjung Barat tidak hanya menjadi tempat berbelanja, tetapi juga ruang bagi kami untuk berbagi kebaikan dengan masyarakat sekitar. Kami sangat bersyukur seluruh karyawan, tenant, dan pengunjung dapat turut berpartisipasi, mulai dari pembagian takjil hingga donasi yang disalurkan," ungkap selaku General Manager Operations AEON MALL Tanjung Barat Reni Ratna Fatimah.
Para pengunjung juga disuguhi berbagai penawaran menarik seperti program cashback 100% langsung berbentuk voucher belanja senilai Rp500.000 dengan hanya berbelanja Rp500.000 di tenant-tenant bagi para pemegang kartu debit/kredit Jenius. Pengunjung juga mendapatkan voucher Fine Kitchen dengan nilai Rp25.000 sampai Rp100.000 secara acak dengan hanya berbelanja di tenant F&B dengan min. Rp250.000 dan bagi pengguna kartu debit/kredit Jenius akan langsung mendapatkan tambahan voucher Rp50.000 dengan kuota terbatas. (Put/E-1)
Gree dan FLiFE memberikan santunan berupa paket sembako, kebutuhan panti, serta bantuan dana bagi para penghuni panti jompo.
Setiap satu posting yang dibagikan melalui #SatuSendokSeribuKebaikan akan dikonversi menjadi donasi Rp10.000 yang kemudian disalurkan kepada anak-anak yatim.
Berbagi Berkah Ramadan Bersama Anak-Anak Yatim Piatu di Masjid Istiqlal
Dengan kerja sama yang semakin erat, diharapkan informasi mengenai pembangunan dan kegiatan pemerintah dapat tersampaikan kepada masyarakat secara bertanggung jawab.
Yasir turut mengapresiasi seluruh tim YBM PLN serta para muzakki yang telah berkomitmen untuk terus mewujudkan kepedulian sosial, terutama kepada para mustahik, di bulan Ramadan ini.
Kegiatan yang bertajuk Jumat Berkah Masagi ini merupakan agenda rutin yang diinisiasi Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, mengatakan kegiatan ini dilakukan atas perintah Ketua Umum, Bahlil Lahadalia.
ASA mengajak warga yang lain. Khususnya para politisi di Makassar yang diberi kelebihan rezeki untuk ikut berbagi.
Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, SiCepat Ekspres melalui Corporate Social Responsibility (CSR) menyalurkan 50 paket sembako kepada para pahlawan modern
Ketua Yayasan The Amir Center, H. Amirullah, ST, SH, MH. menyampaikan bahwa banyak warga yang membutuhkan bantuan sejak pandemi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved