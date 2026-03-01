Merayakan Kebersamaan Ramadan Bersama Royal Raya

Management AEON MALL Tanjung Barat berbagi berkah dengan membagikan Takjil Gratis di Jalan Raya Tanjung Barat di setiap hari Jumat.(Dok. AEON MALL Tanjung Barat)

RAYAKAN bulan Ramadan bersama AEON MALL Tanjung Barat dalam Royal Raya mulai dari tanggal 25 Februari-29 Maret 2026.

Para pengunjung kali ini akan disuguhkan dengan dekorasi estetik dan berbagai aktivitas menarik juga dapat dinikmati dalam periode Royal Raya seperti kompetisi Ratoeh Jaroeh, Fashion Show dari At Mutflih hingga Pameran Rendezvous Modest Market di lantai 5. Adapula penampilan spesial dari dari Sal Priadi pada tanggal 14 Maret 2026 di Late Night Sale, mall akan beroperasi hingga pukul 00.00 WIB dini hari, berbagai tenant juga menyajikan diskon spesial hingga 80% kali ini.

"Kami mengajak para pengunjung untuk melengkapi Ramadan dan Idul Fitri tahun ini dengan menjadikan AEON MALL Tanjung Barat sebagai destinasi utama dengan menikmati berbagai penawaran terbaik dari tenant dan suguhan acara maupun program kami," kata Senior General Manager Operation AEON MALL Tanjung Barat Kishiro Hiroaki, Kamis (13/3).

Baca juga : Kolaborasi Santuni Penghuni Panti Jompo

Management AEON MALL Tanjung Barat berbagi berkah dengan membagikan Takjil Gratis di Jalan Raya Tanjung Barat di setiap hari Jumat.

Tanpa pandang bulu, seluruh karyawan yang bekerja turut membagi kepada warga sekitar, pengmudi ojol, para pengendara motor, supir dan pengguna transportasi umum.

Kegiatan berbagi takjil gratis juga dilakukan di dalam mall setiap hari, bekerja sama dengan berbagai tenant AEON MALL Tanjung Barat pada pukul 17.00 WIB. Mall juga mengajak para pengunjung untuk bersama melakukan donasi uang yang diserahkan bersama AEON Group dan baju yang terkumpul sebanyak 4.947 potong kepada korban Aceh dan Sumatera melalui Baznas.

"Melalui kegiatan berbagi takjil gratis ini, kami ingin menghadirkan semangat kebersamaan dan kepedulian di bulan Ramadan. AEON MALL Tanjung Barat tidak hanya menjadi tempat berbelanja, tetapi juga ruang bagi kami untuk berbagi kebaikan dengan masyarakat sekitar. Kami sangat bersyukur seluruh karyawan, tenant, dan pengunjung dapat turut berpartisipasi, mulai dari pembagian takjil hingga donasi yang disalurkan," ungkap selaku General Manager Operations AEON MALL Tanjung Barat Reni Ratna Fatimah.

Para pengunjung juga disuguhi berbagai penawaran menarik seperti program cashback 100% langsung berbentuk voucher belanja senilai Rp500.000 dengan hanya berbelanja Rp500.000 di tenant-tenant bagi para pemegang kartu debit/kredit Jenius. Pengunjung juga mendapatkan voucher Fine Kitchen dengan nilai Rp25.000 sampai Rp100.000 secara acak dengan hanya berbelanja di tenant F&B dengan min. Rp250.000 dan bagi pengguna kartu debit/kredit Jenius akan langsung mendapatkan tambahan voucher Rp50.000 dengan kuota terbatas. (Put/E-1)