BlueBand Ajak Keluarga Sebarkan Kebaikan di Bulan Ramadan

RAMADAN menjadi momen yang tepat bagi orang tua untuk menanamkan nilai kebaikan pada anak. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan anak, hal tersebut tetap berperan dalam membentuk karakter anak sekaligus dapat menginspirasi orang lain untuk ikut berbuat baik.

Melihat pentingnya momen ini, BlueBand, merek margarin dari Flora Food Group, menghadirkan inisiatif #SatuSendokSeribuKebaikan yang mengajak masyarakat membagikan cerita kebaikan serta kehebatan si kecil selama Ramadan melalui media sosial.

Ade Savitri selaku Head of Marketing PT Flora Food Indonesia, menjelaskan bahwa inisiatif #SatuSendokSeribuKebaikan sejalan dengan peran BlueBand yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari meja makan keluarga Indonesia selama lebih dari satu abad dengan tingkat kandungan nutrisi yang optimal dan baik.

"Seperti satu sendok kebaikan BlueBand yang melengkapi kebutuhan nutrisi harian keluarga, BlueBand percaya tindakan kecil yang dilakukan bersama dapat menghadirkan dampak yang lebih besar, untuk mendukung anak tetap sehat, kuat, dan bersemangat dalam berpuasa setiap hari," jelas Ade.



Gerakan #SatuSendokSeribuKebaikan mendorong keluarga Indonesia untuk membagikan momen sahur dan berbuka bersama serta cerita tentang kehebatan si kecil selama Ramadan. Setiap unggahan menjadi bagian dari upaya kolektif untuk menyebarkan semangat berbagi, sehingga praktik kebaikan yang dimulai dari rumah dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberi dampak yang lebih luas.



Ade menambahkan bahwa setiap satu posting yang dibagikan melalui #SatuSendokSeribuKebaikan akan dikonversi menjadi donasi Rp10.000 yang kemudian disalurkan kepada anak-anak yatim binaan Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Yatim.

Skema ini memastikan setiap partisipasi tidak hanya menginspirasi publik di ruang digital, tetapi juga berkontribusi langsung bagi penerima manfaat. Dukungan tersebut turut diwujudkan dalam acara buka bersama 1.000 yatim yang bertajuk '10.000 Senyum 1 Hati'.



Nugroho Bejo Wismono selaku Direktur Utama Rumah Yatim mengungkapkan bahwa kolaborasi melalui donasi pendidikan turut menumbuhkan semangat baru bagi anak-anak yatim.

"Ramadan selalu menjadi momen yang penuh harapan. Ketika banyak keluarga terlibat, anak-anak merasakan bahwa ada begitu banyak tangan yang ikut menyemangati mereka untuk terus melangkah maju. Kepedulian sederhana yang dibagikan bersama ini mampu menghadirkan kebahagiaan sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri bagi mereka untuk menatap masa depan," ujarnya.



Komitmen BlueBand dalam mendampingi keluarga selama Ramadan juga diwujudkan melalui rangkaian produk yang dirancang untuk melengkapi momen sahur dan berbuka. Dengan kandungan Omega 3 & 6 serta 10 vitamin pada varian Serbaguna, BlueBand menghadirkan pilihan yang membantu keluarga memenuhi kebutuhan nutrisi selama bulan suci. Produk ini tersedia di berbagai saluran ritel modern, tradisional maupun platform e-commerce resmi.



"BlueBand berharap inisiatif #SatuSendokSeribuKebaikan dapat terus mendorong keluarga Indonesia untuk merayakan dan menyebarkan kebaikan dalam keseharian. Kami ingin menjadi bagian dari momen kebersamaan yang tidak hanya menghadirkan nutrisi, tetapi juga menumbuhkan nilai berbagi yang berdampak lebih luas, tidak hanya di bulan Ramadan tetapi juga seterusnya," tutup Ade. (E-1)