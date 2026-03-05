Produsen Jamu Berbagi Berkah dengan 1.000 Anak Yatim

Perwakilan 1.000 anak yatim di Jakarta dan sekitarnya seusai terima bantuan total Rp200 juta atau Rp200 ribu per anak, Kamis (5/3)..(MI/Denny Parsaulian Sinaga)

DI tahun usianya bakal mencapai 75 tahun pada November mendatang, sebagai bentuk kepedulian dan berbagi kepada sesama, PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, kembali berbagi kasih bersama 1.000 anak yatim di Jakarta dan sekitarnya. Sido Muncul memberikan bantuan senilai Rp200 juta itu pada Kamis, 5 Maret 2025 di kantor Sido Muncul Jakarta.

Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Direktur PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, DR (HC) Irwan Hidayat kepada para perwakilan anak-anak yatim dari 15 lembaga atau yayasan, disaksikan oleh Lurah Cipete Selatan, Supriono.

Adapun kelima belas Yayasan tersebut adalah Al-Ikhlas Cipete, Mizan Amanah Cilandak, Pengajian H. Saidi, Panti Asuhan Mizan Cipete Utara, Yayasan Al-Andalusia, Majelis Ta’lim At Taufik, Majelis Ta’lim Al Muawwanah, Al Ittihadiyah, Panti Yasni (Yayasan Sejahtera Insani), Yayasan Pundi Amal Dermawan Indonesia, Panti Asuhan Yos Sudarso, Mizan Pasar Minggu, Mizan Karang Tengah, Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Muslim Nusantara Foundation,dan Kelurahan Cipete Selatan.

Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat mengatakan bahwa bantuan ini merupakan wujud syukur perusahaan bisa berbagi. Menjelang usianya yang ke-75 tahun pada November mendatang, Sido Muncul bisa memberikan manfaat kepada sesama.

“Kami sangat bersyukur bisa berbagi kepada anak-anak yatim di wilayah Cipete dan sekitarnya. Bantuan yang kami berikan ini berupa uang tunai senilai Rp200 Juta, nantinya setiap anak akan mendapatkan Rp200.000,” ujar Irwan Hidayat.

“Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, jadi bagi kami ini merupakan kesempatan untuk berbuat baik dan berbagi kebahagiaan khususnya kepada anak-anak yatim. Pasalnya, sekecil apapun bantuan yang diberikan pasti akan bermanfaat bagi penerimanya”, tambah irwan.

Seusai penyerahan bantuan, Lurah Cipete Selatan, Supriono turut mengapresiasi kegiatan Sido Muncul yang berkantor di wilayah administrasinya. ''Terima kasih atas atensinya. Semoga ini berguna buat warga sekitar,'' kata Supriono singkat.

Salah satu penerima bantuan adalah Yayasan Masjid Al Ikhlas Cipete.

Pengurus Unit Anak Asuh Yayasan Masjid Islam Al Ikhlas, Diana Marcella bersyukur yayasannya mendapat bantuan ini. Menurutnya ini sangat membantu sekali. ''Anak-anak bisa berlebaran. Kami mendapat 101 amplop. Itu akan kami bagikan kepada anak-anak yatim di sekitar masjid kami,'' kata Diana seusai penyerahan bantuan langsung oleh Irwan Hidayat.

Yayasan Pundi Amal Dermawan Indonesia (PADI) yang berada di

Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, juga menerima bantuan ini, malah ini untuk kedua kalinya. ''Ada amplop sebanyak 65 untuk anak di Yayasan PADI. Paling untuk persiapan anak-anak berlebaran. Karena mereka perlu itu,'' kata salah satu relawan yayasan, Siti Yulia.

Zidan dan Indah, adalah dua dari 1.000 anak yatim penerima bantuan dari Sido Muncul. Keduanya yang merupakan binaan Yayasan Al-Ittihadiyyah, Cipete Selatan, merasa senang mendapat perhatian demikian. ''Untuk Lebaran dan beli buku,'' kata Zidan.



KAUM DHUAFA

Selain bantuan untuk 1.000 anak-anak yatim di Jakarta dan sekitarnya, bantuan serupa juga akan diberikan oleh Sido Muncul kepada 1.000 kaum duafa di wilayah Semarang pada pekan depan. "Kegiatan ini rutin telah kami lakukan sejak 10 tahun lalu di Semarang. Sementara di Jakarta ini merupakan tahun ke-lima. Kami sangat bersyukur dan berharap melalui santunan ini bisa bermanfaat dan membantu sebagian kecil kebutuhan mereka terutama dalam menyambut Hari Raya," tutur Irwan. (H-1)