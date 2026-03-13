Ramadan Momentum Perkuat Kepedulian Sosial dan Solidaritas Kemanusian

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PARTAI Kesejahteraan Sejahtera (PKS) mencanangkan tema 'Ramadhan Bulan Kemanusiaan' dalam berbagai program Ramadhan tahun ini. Hal itu, disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid saat membuka acara 12 Jam Marathon Qur’an di Aula Kantor DPTP PKS, Jakarta,belum lama ini.

Kegiatan 12 Jam Marathon Qur’an di bulan Ramadan itu, dipandu Musthofa Faruq, Mahmuda Rizaldi, Rezky Cocip, dan Yhuda Arifin.

Melalui keterangannya hari ini ,Kholid mengatakan, tema Ramadan sebagai bulan kemanusiaan dipilih untuk menegaskan bahwa Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai momentum ibadah personal, tetapi juga penguatan kepedulian sosial.

Baca juga : Ramadan Jadi Ajang Berbagi Kebahagiaan Lewat Santunan 1.000 Anak Yatim

“Yang ingin dicapai PKS di bulan Ramadan ini adalah menghadirkan berbagai ansyitah Ramadhan dengan tema Ramadhan Bulan Kemanusiaan. Tema ini memang jarang diangkat, namun sangat relevan. Ramadhan identik dengan semangat berbagi, membantu, dan saling menguatkan,” ungkap Kholid.

Menurutnya, semangat kemanusiaan menjadi semakin penting mengingat berbagai bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

“Selain sebagai bulan ibadah dan dakwah, Ramadhan juga kita jadikan sebagai bulan kemanusiaan agar kita bisa membantu memulihkan saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan daerah lain,” jelasnya.

Baca juga : JIP Jadikan Ramadan Momentum Perkuat Kepedulian Sosial

Dia juga menekankan pentingnya empati terhadap perjuangan rakyat Palestina yang masih menghadapi konflik berkepanjangan.

“Ramadhan juga harus menjadi momentum untuk menumbuhkan empati kepada saudara-saudara kita di Palestina,” tambahnya.

Kholid menegaskan bahwa berbagi dalam Islam bukanlah sesuatu yang mengurangi harta, tetapi justru mendatangkan keberkahan. "Berbagi sejatinya bukan mengurangi apa yang kita miliki. Dalam konsep Islam, berbagi justru akan menambah karena Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda,” katanya.

Selama Ramadan, PKS juga menjalankan berbagai program kemanusiaan seperti membuka dapur umum di daerah bencana, program buka dan sahur bersama masyarakat, Gerakan Masjid Seribu Pemuda, serta mengajak para pejabat publik dari PKS untuk aktif berbagi kepada masyarakat.

Selain itu, PKS juga akan menghadirkan Posko Mudik PKS untuk membantu masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran. "Harapannya Ramadan menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan solidaritas kemanusiaan,” pungkas Kholid.(H-2)