Tiga Tahun Berturut-turut, Takeda Raih Penghargaan PR Indonesia Awards

PT Takeda Innovative Medicines meraih pengakuan pada PR Indonesia Awards (PRIA) 2026, dengan memenangkan dua penghargaan Silver dalam kategori 'Public Affairs: Stakeholder Management' dan 'Public Relations: Community-Based Development'. Pencapaian ini sekaligus melanjutkan konsistensi Takeda yang telah meraih penghargaan pada ajang yang sama selama tiga tahun berturut-turut.

Penghargaan pada kategori Public Affairs: Stakeholder Management diberikan atas upaya Takeda dalam membangun dan menjaga kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi profesi, dan mitra strategis lainnya, untuk mendukung transformasi dan prioritas kesehatan masyarakat di Indonesia.

Sementara itu, penghargaan pada kategori Public Relations: Community-Based Development diberikan atas program Women at the Center (WAC) atau Perempuan Indonesia Hidup Tanpa Kekerasan (Pihak), sebuah inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) global Takeda yang diimplementasikan di Indonesia bersama United Nations Population Fund (UNFPA). Program ini bertujuan untuk memperkuat akses terhadap layanan manajemen kasus bagi penyintas kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan melalui penguatan kapasitas penyedia layanan serta kolaborasi lintas sektor.

Baca juga : GNET Membangun Kebaikan di Wilayah Jabodetabek

"Kami bersyukur atas penghargaan yang kembali diberikan melalui PR Indonesia Awards tahun ini. Bagi Takeda, penghargaan ini bukan semata apresiasi atas program komunikasi, tetapi juga pengakuan atas pentingnya membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan untuk mendukung prioritas kesehatan di Indonesia," tutur Revi Renita, Head of Public Affairs and Communications PT Takeda Innovative Medicines, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Kamis (19/3).

"Bagi kami, pengakuan selama tiga tahun berturut-turut ini mencerminkan kerja tim yang solid serta kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah, organisasi profesi, dan mitra seperti UNFPA, dalam menghadirkan program yang berdampak bagi masyarakat," imbuhnya.

CEO PR Indonesia, Asmono Wikan, menyampaikan bahwa partisipasi dalam PR Indonesia Awards terus meningkat setiap tahunnya. Pada penyelenggaraan tahun ini, PR Indonesia menerima lebih dari 550 karya dari berbagai institusi dan organisasi, baik publik maupun swasta, di seluruh Indonesia.

Baca juga : PLN Enjiniring Integrasikan CSR dengan Strategi Transisi Energi Nasional

"Peningkatan jumlah partisipasi setiap tahun menunjukkan bahwa praktik komunikasi strategis di Indonesia terus berkembang. Penghargaan yang diterima Takeda tahun ini mencerminkan pendekatan komunikasi yang tidak hanya kuat secara strategi, tetapi juga mampu menunjukkan dampak nyata, baik dalam pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan maupun dalam inisiatif pemberdayaan masyarakat melalui program CSR," bebernya.

Sementara itu, sebagai mitra dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR), Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia, Hassan Mohtashami, turut menyampaikan apresiasinya atas penghargaan PR Indonesia Awards yang diterima Takeda, serta menyoroti dampak program Pihak/WAC dalam memperkuat sistem perlindungan bagi penyintas kekerasan.

"Kami menyambut baik pengakuan ini sebagai refleksi dari pentingnya kolaborasi dalam perlindungan perempuan dan anak perempuan. Program Pihak adalah bukti nyata komitmen bersama untuk memperkuat sistem perlindungan dan meningkatkan akses layanan bagi penyintas kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Indonesia. Melalui kemitraan strategis ini, UNFPA bersama Takeda dan para pemangku kepentingan berupaya keras untuk memastikan bahwa setiap penyintas menerima dukungan yang aman, tepat, dan berkualitas," terangnya. (Fal/E-1)