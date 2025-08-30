Kenali Peran Besar Public Relations untuk Perusahaan

Dengan fondasi messaging architecture, PR memastikan semua narasi berjalan selaras, namun tetap memberi ruang bagi tiap brand untuk menampilkan suara uniknya.(Dok. Blibli)

PUBLIC Relations (PR) tidak selalu berdiri di depan kamera. Lebih sering, mereka adalah sosok yang memastikan orang lain mendapat sorotan terbaik. Karena itu, ketika sebuah penghargaan datang, rasanya seperti sebuah bisikan kecil yang mengatakan, "kerja kalian berarti."

Di balik layar PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli), tim PR bekerja dengan ritme yang tak selalu terlihat. Bagi Blibli, PR bukan lagi sekadar urusan press release atau publikasi. Perannya sudah bergeser menjadi mitra strategis yang ikut memandu arah bisnis.

Dengan fondasi messaging architecture, PR memastikan semua narasi berjalan selaras, namun tetap memberi ruang bagi tiap brand untuk menampilkan suara uniknya.

"Efisiensi juga menjadi kunci. Setiap aktivitas PR dirancang dengan sasaran yang jelas, stakeholders yang terdefinisi, dan hasil yang bisa diukur. Prinsip efficient resource with high impact result memastikan energi tim tersalurkan tepat sasaran, dengan dampak yang terasa nyata," kata Head of PR Blibli, Nazrya Octora, dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (29/8).

Pendekatan itu tampak jelas dalam beberapa program PR sepanjang 2024–2025. Salah satunya adalah Blibli Media Soirée: Appreciating The 2024 Journey. Melalui pengalaman dan cerita yang relevan, Blibli terus mendorong lahirnya narasi yang secara alami layak dibagikan kepada media.

Kampanye Kenal Lebih Dekat Ekosistem Blibli Tiket juga menjadi titik penting. Dari obrolan ringan dengan jurnalis, tim PR menemukan bahwa masih banyak kebingungan soal perbedaan multichannel dan omnichannel.

Alih-alih sekadar mengoreksi, PR Blibli melakukan media perception audit untuk memahami lebih dalam persepsi yang ada. Hasil riset itu menjadi dasar menyusun narasi baru yang lebih sederhana, lebih dekat, dan lebih relevan.

Tahun ini, Blibli menerima apresiasi di ajang Indonesia PR of the Year 2025 untuk dua kategori. Pertama, kategori PR Program of the Year (ESG Campaign) dengan predikat Excellent lewat Langkah Membumi Festival 2024, yang menjadi salah satu bukti nyata bahwa pendekatan ini membuahkan hasil.

Kampanye ini juga dinobatkan menjadi Indonesia PR Program of the Year (Outtakes Index) berdasarkan data dari Ripple10 Digital Listening Tools yang mencatat bahwa Langkah Membumi Festival 2024 menempati Outtakes Index tertinggi di kategori ESG, sebuah indikator bahwa pesan yang disampaikan mendapat resonansi kuat di kalangan netizen Indonesia.

Kedua adalah kategori Indonesia PR Practitioner of the Year 2025 (Senior PR Practitioner) dan Journalists’ Choice untuk sektor Trade & Services Industry yang dinobatkan bagi Head of PR Blibli, Nazrya Octora.

Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, Nazrya dikenal memiliki kedalaman strategis dan kelincahan dalam komunikasi. Rekam jejaknya mencakup berbagai peran penting di ranah public relations, mulai dari membangun reputasi, memperkuat tata kelola, hingga mengamankan kepercayaan pemangku kepentingan melalui pendekatan yang persuasif dan strategis.

Pada tahun ini, kampanye Kenal Lebih Dekat Ekosistem Blibli Tiket meraih gold winneruntuk Program PR subkategori Corporate PR di ajang PR Indonesia Award (PRIA) 2025. Selain itu, tim PR Blibli menorehkan prestasi dengan meraih dua penghargaan di ajang Indonesia Marcomm and Corcomm Dream Team 2025, masing-masing untuk kategori Indonesia Corcomm Dream Team 2025 dan Marcomm Dream Team Journalist Choice.

Tahun sebelumnya, Blibli juga meraih pengakuan di ajang Indonesia PR of the Year 2024 lewat kampanye #IngatVOMO dan Blibli Annive12sary.

Kekuatan di balik pencapaian ini lahir dari cara kerja tim PR Blibli yang memadukan kelincahan membaca situasi dengan kemampuan meramu cerita yang relevan. Kolaborasi lintas departemen menjadi kunci utama.

Dengan dukungan penuh dari manajemen hingga keterlibatan lintas tim di perusahaan semua bergerak dalam satu irama untuk mengeksekusi program secara menyeluruh.

"Kolaborasi dan dukungan antar-stakeholder di dalam organisasi menjadi kunci bagi PR untuk menghadirkan komunikasi yang solid, kaya data, dan bermakna. Di balik narasi yang informatif dan menarik ini, ada kerja sama erat lintas tim mulai dari brand communications dan social media untuk keselarasan pesan, activation untuk konsep dan pelaksanaan acara, ESG, hingga arahan dan dukungan jajaran Board of Directors yang menguatkan langkah. Tidak kalah penting, sentuhan tim kreatif dalam mengolah data menjadi visual yang hidup membuat pesan Blibli semakin mudah diterima publik," ujar Nazrya. (Fal/E-1)