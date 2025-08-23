Blibli Luncurkan Fitur Retur Tanpa Alasan Apa pun

Fitur Retur Alasan Apa pun memberi kebebasan bagi pembeli untuk mengubah keputusan tanpa drama.(Dok. Blibli)

PERNAH merasakan beli sepatu olahraga dan produk fesyen kekecilan atau barang yang datang tidak sesuai ekspektasi tapi enggak bisa dikembalikan? Tenang, itu enggak akan terjadi kalau kamu belanja di Blibli. Dengan kebijakan retur yang fleksibel, kamu bisa mengembalikan barang dengan alasan apa pun selama memenuhi syarat dasar seperti batas waktu dan kondisi produk.

Melody Budiono, Head of Design and Deputy Head of Brand & Communications Blibli menjelaskan, solusi ini merupakan jawaban atas keresahan banyak pembeli online yang sering merasa 'terjebak' setelah membeli barang yang ternyata tidak sesuai ekspektasi. Salah satu produk yang paling sering jadi korban ialah sepatu yang salah ukuran. Kadang sudah yakin pilih ukurannya, tapi pas datang ternyata sempit.

"Di Blibli, hal ini bukan akhir dari segalanya. Cukup proses retur, dan kamu bisa dapatkan pengganti tanpa ribet. Seperti yang dialami oleh salah satu pelanggan Blibli, setelah memesan sepatu favorit, ia merasa ukurannya kurang pas saat dicoba di rumah. Untungnya, dengan fitur retur mudah dari Blibli, ia dapat menukar produk dengan ukuran baru tanpa ribet, tanpa drama," terangnya.

Fitur Retur Alasan Apa pun, sambungnya, memberi kebebasan bagi pembeli untuk mengubah keputusan tanpa drama. Ini menjawab keresahan banyak konsumen yang sering merasa terjebak setelah membeli barang yang tidak sesuai ekspektasi, datang dalam kondisi rusak, atau tidak sempurna.

"Kami memahami bahwa keputusan berbelanja bisa berubah, dan kadang produk yang datang tidak selalu sesuai harapan. Karena itu, dengan solusi Retur Alasan Apa pun dapat memberikan ketenangan lebih bagi pelanggan saat berbelanja. Di Blibli, kami ingin memastikan pengalaman belanja online terasa mulus dan tanpa drama. Manifesto #NoBlablaDiBlibli adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk memberi nilai lebih di setiap langkah layanan," tegas Melody.

Lebih dari sekadar retur, Blibli menghadirkan pengalaman belanja yang bebas drama lewat berbagai jaminan layanan seperti pasti ORI, jaminan tepat waktu, serta gratis perlindungan lengkap.

Untuk mengajukan retur di Blibli, pertama-tama pastikan kamu sudah menyiapkan foto produk dan video sebagai bukti pendukung. Lalu, masuk ke halaman 'Daftar Pesanan' dan pilih pesanan yang ingin dikembalikan. Jika statusnya sudah 'Terkirim' atau 'Selesai, akan muncul tombol 'Ajukan Retur', lalu tekan tombol tersebut untuk membuka formulir.

Selanjutnya pelanggan bisa pilih produk yang ingin ditukarkan beserta jumlahnya, lalu isi detail kendala, deskripsi, dan solusi yang kamu harapkan. Unggah bukti pendukung sesuai panduan, kemudian tentukan metode retur, apakah ingin dijemput atau dikirim sendiri ke logistik.

Terakhir, centang persetujuan 'Syarat & Ketentuan', lalu kirim pengajuan. Blibli akan meninjau permohonanmu dan memberi notifikasi atau email untuk memberitahu apakah produk perlu dikembalikan.

Melalui #NoBlablaDiBlibli, Blibli tidak hanya menjual produk, tapi juga memastikan bahwa setiap pengalaman belanja disertai rasa tenang dan perlindungan yang nyata. Karena bagi Blibli, belanja online itu harus praktis, aman, dan yang paling penting ialah bebas drama. Untuk informasi lebih lanjut mengenai #NoBlablaDiBlibli dan seluruh layanan unggulan Blibli, kunjungi www.blibli.com atau ikuti kanal media sosial resmi Blibli. (E-1)