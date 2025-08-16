Lazada Komitmen Pacu Pertumbuhan Ekonomi Digital

Lazada Brand & Partner Awards 2025(Lazada)

Ekonomi Digital Melonjak, Lazada Pacu Pertumbuhan Lewat Ajang Apresiasi 2025

Jumlah pengguna e-commerce di Indonesia diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan, dengan peningkatan 11,2% secara tahunan (yoy) dari 65,65 juta orang di tahun 2024 menjadi 73,06 juta di tahun 2025, berdasarkan laporan Statista, 2025. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 99,1 juta pengguna pada 2029.

Baca juga : Pemanfaatan Teknologi Digital Bantu Pelaku UMKM Lebih Bersaing

Hal ini sejalan dengan valuasi ekonomi digital di Indonesia yang terus meningkat dengan sektor e-commerce menjadi garda terdepan dalam peningkatan eksponensial ini. Laporan e-Conomy SEA 2024 oleh Google, Temasek dan Bain & Company memprediksi sektor eCommerce menjadi sektor penting dengan proyeksi Gross Merchandise Value (GMV) US$150 miliar atau Rp2.447 triliun pada 2030.

Merespons potensi ini, Lazada Indonesia (Lazada), menggelar ajang Lazada Brand & Partner Awards 2025 sebagai bentuk komitmennya dalam mendorong percepatan pertumbuhan sektor ini. Ajang apresiasi untuk brand dan mitra ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh brand dan penjual yang ada di Lazada untuk bisa terus berkembang seiring pesatnya transformasi ekonomi digital nasional.

Dalam perhelatan Lazada Seller & Partner Awards 2025, sebanyak 15 brand dan penjual serta 1 mitra enabler Lazada meraih penghargaan dari total 4 kategori yang dibagikan di malam penghargaan tersebut. Adapun kategori penghargaan yang dibagikan termasuk LazMall Brand of the Year dan Category Champion yang terbagi ke dalam kategori FMCG, Beauty, Mother and Baby, Fashion, Electronic, dan General Merchandise.

Baca juga : Populix Bagikan Tren Belanja Online dan Investasi Digital di Tahun 2024

Selain itu, Lazada juga memberikan penghargaan Rising Star untuk penjual dengan performa yang menjanjikan serta penghargaan Lazada Partner Excellence untuk mitra enabler yang telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung pengembangan ekosistem di Lazada.

Dalam acara penghargaan yang diselenggarakan di Hotel Le Meridien, Jakarta (13/8), CEO Lazada Indonesia Carlos Barrera menyampaikan apresiasi tertinggi kepada brand dan penjual.

"Kami merasa bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan kesuksesan para brand, dan penjual. Mereka bukan hanya mitra bisnis, tapi juga bagian penting dari fondasi ekosistem digital yang terus kami bangun bersama," ujarnya dalam keterangan resmi.

Ia melanjutkan di tengah perubahan pasar dan tantangan yang terus berkembang, para pelaku usaha ini telah menunjukkan kemampuan beradaptasi, inovasi, dan ketangguhan yang baik.

Pemenang Rising Star, Lavio Bandung Footwear, mengungkapkan kebanggaannya bisa mendapatkan penghargaan ini. Muhammad Panji Romdoni, Co-Founder Lavio Bandung Footwear mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi besar bagi pihaknya untuk terus berkembang.

"Sebagai brand lokal di industri footwear atau alas kaki, kami terus berupaya menghadirkan produk yang tidak hanya nyaman dan stylish, tetapi juga relevan dengan kebutuhan konsumen," ucapnya.

Ia menuturkan dukungan dari Lazada, baik melalui program dan fitur, maupun berbagai inisiatif pengembangan seller, dianggap membantu pertumbuhan bisnisnya lebih cepat dan terarah.

Acara Lazada Seller & Partner Awards 2025 ini diselenggarakan menjelang dimulainya rangkaian festival belanja akhir tahun di Lazada, dimulai dengan gelaran kampanye 9.9 pada September mendatang.

Dalam kesempatan yang sama, Lazada juga mengumumkan berbagai macam program dan inisiatif yang dirancang Lazada untuk terus meningkatkan pengalaman pelanggan, sekaligus menjadi upaya untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dari bisnis brand dan penjual yang ada di Lazada. (E-3)