Tren Baru Belanja Online: Ulasan Kreator YouTube Jadi Referensi Belanja

ilustrasi(Antara)

Kebiasaan masyarakat menonton ulasan produk di YouTube semakin berkembang menjadi bagian dari proses mencari inspirasi sebelum berbelanja. Berbagai konten, mulai dari review smartphone hingga rekomendasi perlengkapan dapur, kini banyak dijadikan referensi sebelum konsumen memutuskan membeli suatu produk.

Laporan Ramadan Consumer Behavior Report 2025 dari Populix menunjukkan bahwa ulasan dari kreator digital semakin dipercaya oleh konsumen sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan pembelian. Namun, ketika minat terhadap suatu produk muncul saat menonton video, proses mencari tautan pembelian secara terpisah kerap membuat pengalaman belanja terasa kurang praktis.

Menjawab tren tersebut, Blibli menghadirkan pengalaman belanja yang lebih terintegrasi dengan konten melalui partisipasinya dalam kanal YouTube Shopping Affiliate di platform YouTube. Melalui integrasi ini, produk yang direkomendasikan oleh kreator dapat langsung diakses dan terhubung dengan aplikasi Blibli.

Baca juga : YouTube Paparkan Kesuksesan di Indonesia, dari Tren Belanja hingga Mesin Bisnis Baru

Dengan fitur ini, penonton yang menemukan produk menarik dalam sebuah video dapat langsung membuka tautan produk tanpa harus meninggalkan pengalaman menonton. Tautan tersebut akan mengarahkan pengguna ke halaman produk di aplikasi Blibli.

Fitur ini dinilai relevan dengan berbagai kebutuhan yang sering muncul selama Ramadan. Misalnya, ketika seseorang sedang mencari smartphone baru agar tetap terhubung secara virtual dengan keluarga, atau menemukan peralatan dapur yang membantu mempersiapkan sahur dengan lebih praktis. Produk-produk tersebut kini dapat langsung diakses melalui tautan yang disematkan dalam video kreator.

Sebelum melakukan pembelian, pelanggan juga tetap dapat memanfaatkan fitur verifikasi produk melalui kampanye #CekduludiBlibli untuk memastikan barang yang dipilih sesuai dengan kebutuhan.

Baca juga : Harpelnas 2025 Jadi Momentum Perkuat Pelayanan untuk Pelanggan

Head of SEO and Affiliates Blibli, Merrick Jonathan, mengatakan bahwa ulasan dari kreator digital kini memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan konsumen.

“Kami memahami bahwa ulasan konten kreator kini menjadi faktor krusial dalam pertimbangan belanja konsumen. Kehadiran Blibli di YouTube Shopping merupakan langkah strategis kami untuk hadir di momen tersebut, memastikan setiap inspirasi belanja dapat langsung diwujudkan secara aman, transparan, dan terjamin Pasti ORI,” ujarnya.

Melalui fitur YouTube Shopping, kreator bahkan dapat menyematkan hingga 60 produk dari Blibli dalam satu konten. Hal ini memberikan peluang bagi penonton untuk menemukan berbagai rekomendasi produk sekaligus dalam satu pengalaman menonton. Integrasi ini juga didukung sistem pembaruan stok secara real-time, sehingga penonton dapat langsung mengetahui ketersediaan produk saat melihat rekomendasi dari kreator.

Fitur YouTube Shopping berlaku untuk seluruh produk yang tersedia di Blibli. Sistemnya juga dilengkapi dengan pelacakan hingga tujuh hari sejak produk pertama kali diklik, memberikan waktu lebih fleksibel bagi pelanggan untuk mempertimbangkan pembelian.

Momentum Ramadan juga dimanfaatkan untuk membuka peluang baru bagi para kreator konten. Melalui program Cuan Ramadan YouTube Shopping yang berlangsung pada 2-11 Maret 2026, Blibli menawarkan berbagai keuntungan bagi kreator yang ingin mengubah rekomendasi produk dalam konten mereka menjadi peluang penghasilan tambahan. Program ini terbuka bagi kreator YouTube dengan minimal 1.000 subscriber, yang sudah dapat menandai produk Blibli dalam konten mereka.

Dengan integrasi tersebut, pengalaman belanja berbasis konten diharapkan menjadi lebih praktis. Konsumen dapat menemukan inspirasi sekaligus langsung mengakses produk yang direkomendasikan, sementara kreator memiliki peluang lebih besar untuk memonetisasi konten mereka.

Bagi pelanggan, pengalaman ini diharapkan menghadirkan proses belanja yang lebih transparan dan aman, sekaligus memudahkan mereka menemukan berbagai produk favorit langsung dari kreator yang dipercaya. (E-3)