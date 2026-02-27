Blackpink Rilis Video Musik GO dan Album Deadline, Cetak Rekor 100 Juta Subscribers

Blackpink Rilis Video Musik GO dan Album Deadline.(YouTube)

BLACKPINK resmi melakukan comeback global yang paling dinantikan tahun ini dengan merilis video musik (MV) terbaru berjudul GO pada Jumat (27/2). Lagu ini merupakan title track dari mini album ketiga mereka yang bertajuk Deadline.

Dalam MV berdurasi lebih dari tiga menit tersebut, Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa tampil memukau dengan konsep fiksi ilmiah (sci-fi) yang megah. Visual yang disuguhkan menggambarkan perjalanan keempat anggota menembus ruang dan waktu, melintasi lautan badai hingga masuk ke dimensi baru.

GO sendiri hadir dengan aransemen musik futuristik yang dipadukan dengan melodi chanting adiktif, membawa pesan tentang keberanian dan solidaritas.

Mini album Deadline memuat total lima lagu yang menunjukkan pendewasaan musikalitas Blackpink. Selain GO, penggemar dapat mendengarkan lagu JUMP, Me and My, Champion, dan Fxxxboy. Album ini mencakup berbagai spektrum genre mulai dari EDM yang bertenaga hingga sentuhan hip-hop dan pop yang catchy.

Rekor Sejarah 100 Juta Subscribers

Perilisan album ini terasa semakin spesial karena Blackpink baru saja dinobatkan sebagai artis musik pertama dalam sejarah YouTube yang berhasil mencapai 100 juta subscribers. Pencapaian ini diraih tepat sebelum peluncuran Deadline, membuktikan basis penggemar (BLINK) yang terus tumbuh secara masif di seluruh dunia.

Sebagai bagian dari promosi, Blackpink juga melakukan kolaborasi prestisius dengan Museum Nasional Korea. Gedung ikonik tersebut diterangi cahaya merah muda (pink) mulai tanggal 26 Februari hingga 8 Maret 2026. Para pengunjung museum juga dapat menikmati sesi mendengarkan album secara eksklusif di area khusus yang telah disediakan.

Kembalinya Blackpink sebagai grup penuh ini merupakan yang pertama sejak album Born Pink pada tahun 2022 lalu. Saat ini, grup tersebut juga tengah bersiap untuk melanjutkan rangkaian Deadline World Tour yang diprediksi akan memecahkan rekor penonton di berbagai negara.

Daftar Lagu Mini Album 'Deadline':

GO (Title Track)

JUMP

Me and My

Champion

Fxxxboy

MV GO kini sudah dapat disaksikan melalui kanal YouTube resmi Blackpink, sementara mini album Deadline tersedia di seluruh platform streaming musik digital. (Z-10)