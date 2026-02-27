Blackpink Rilis Video Musik GO dan Album Deadline, Cetak Rekor 100 Juta Subscribers

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
BLACKPINK resmi melakukan comeback global yang paling dinantikan tahun ini dengan merilis video musik (MV) terbaru berjudul GO pada Jumat (27/2). Lagu ini merupakan title track dari mini album ketiga mereka yang bertajuk Deadline.
Dalam MV berdurasi lebih dari tiga menit tersebut, Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa tampil memukau dengan konsep fiksi ilmiah (sci-fi) yang megah. Visual yang disuguhkan menggambarkan perjalanan keempat anggota menembus ruang dan waktu, melintasi lautan badai hingga masuk ke dimensi baru.
GO sendiri hadir dengan aransemen musik futuristik yang dipadukan dengan melodi chanting adiktif, membawa pesan tentang keberanian dan solidaritas.
Mini album Deadline memuat total lima lagu yang menunjukkan pendewasaan musikalitas Blackpink. Selain GO, penggemar dapat mendengarkan lagu JUMP, Me and My, Champion, dan Fxxxboy. Album ini mencakup berbagai spektrum genre mulai dari EDM yang bertenaga hingga sentuhan hip-hop dan pop yang catchy.
Perilisan album ini terasa semakin spesial karena Blackpink baru saja dinobatkan sebagai artis musik pertama dalam sejarah YouTube yang berhasil mencapai 100 juta subscribers. Pencapaian ini diraih tepat sebelum peluncuran Deadline, membuktikan basis penggemar (BLINK) yang terus tumbuh secara masif di seluruh dunia.
Sebagai bagian dari promosi, Blackpink juga melakukan kolaborasi prestisius dengan Museum Nasional Korea. Gedung ikonik tersebut diterangi cahaya merah muda (pink) mulai tanggal 26 Februari hingga 8 Maret 2026. Para pengunjung museum juga dapat menikmati sesi mendengarkan album secara eksklusif di area khusus yang telah disediakan.
Kembalinya Blackpink sebagai grup penuh ini merupakan yang pertama sejak album Born Pink pada tahun 2022 lalu. Saat ini, grup tersebut juga tengah bersiap untuk melanjutkan rangkaian Deadline World Tour yang diprediksi akan memecahkan rekor penonton di berbagai negara.
MV GO kini sudah dapat disaksikan melalui kanal YouTube resmi Blackpink, sementara mini album Deadline tersedia di seluruh platform streaming musik digital. (Z-10)
Freya, Christy, Gracia, dan Marsha JKT48 tampil ceria di MV Shopee “Lebih Hemat, Lebih Cepat” yang langsung viral dan bikin fans auto checkout!
Cara Mengubah Video Menjadi File MP3. Ubah video jadi MP3 mudah! Panduan lengkap, cepat, dan praktis. Nikmati audio favoritmu dari video kapan saja, di mana saja.
Simak lirik lagu GO dari Blackpink (Album Deadline 2026). Lengkap dengan makna lagu tentang keberanian, ambisi, dan lirik bahasa Inggris-Korea.
Go menggambarkan situasi seseorang memiliki kerelaan hati untuk bisa melepas hal-hal yang berada di luar kendali manusia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved