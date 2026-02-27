Lirik Lagu GO dari Blackpink & Terjemahan Indonesianya, Ternyata Sedalam Ini!

Lirik lagu Go Blackpink.(Spotify)

VIDEO musik dari Lagu GO dari Blackpink telah resmi dirilis sebagai lagu utama dari mini album terbaru mereka yang bertajuk Deadline pada Jumat (27/2).

Comeback ini sangat dinantikan oleh BLINK di seluruh dunia karena menandai kembalinya grup secara utuh dengan warna musik yang lebih dewasa dan berani.

Lirik Lagu GO - Blackpink

[Verse 1: Rosé, Lisa]

I'm on a mission, I'm in control

I want your body, I want your soul

Here to the rescue, I'm number one

Your guardian angel, your kingdom come

[Pre-Chorus: Jennie, Jisoo]

March to the beat of, beat of my drum

'Cause when I call you, you're gonna come

Hold in position, it's gonna blow

You only move when, when I say so

[Chorus: All]

GO!

Blackpink'll make ya

GO!

Blackpink'll make ya

Go get it, imma go get it

Never gonna settle for second

I need a gold medal

[Verse 2: Lisa, Jennie]

Get up on the floor, tell me when to go

No slow jams, bumpin' through the speakers

When I do my go go dance

Oh no, I go when I wanna I go, I'm so gone

Go reckless, go off, like what could go wrong

I'm goin'

[Bridge: Jisoo, Rosé]

In the silence, I hear the call

We rise together, we never fall

Through the fire and through the rain

We're the cure for all the pain

[Outro: All]

Blackpink in your area

GO!

Terjemahan Indonesia Lagu GO

[Verse 1]

Aku dalam misi, aku memegang kendali

Aku menginginkan ragamu, aku menginginkan jiwamu

Hadir untuk menyelamatkan, aku nomor satu

Malaikat pelindungmu, kerajaanmu telah datang

[Pre-Chorus]

Berbaris mengikuti irama, irama genderangku

Karena saat aku memanggilmu, kau akan datang

Tetap di posisi, ini akan meledak

Kau hanya bergerak saat, saat aku mengatakannya

[Chorus]

JALAN!

Blackpink akan membuatmu

JALAN!

Blackpink akan membuatmu

Pergi ambil, aku akan pergi mengambilnya

Tak akan pernah puas jadi yang kedua

Aku butuh medali emas

[Verse 2]

Bangunlah ke lantai dansa, beri tahu aku kapan harus jalan

Tak ada musik lambat, berdentum lewat pengeras suara

Saat aku melakukan tarian go go-ku

Oh tidak, aku jalan saat aku ingin jalan, aku sudah melesat

Menjadi nekat, meledaklah, seperti apa yang mungkin salah

Aku pergi

[Bridge]

Dalam keheningan, kudengar panggilan itu

Kita bangkit bersama, kita takkan pernah jatuh

Melewati api dan melewati hujan

Kitalah obat bagi semua rasa sakit

[Outro]

Blackpink di sekitarmu

JALAN!

Makna dan Fakta Menarik Lagu GO

Pesan Pemberdayaan: Lagu ini mengajak pendengar untuk berani mengambil langkah (GO) dalam hidup dan tidak membiarkan keraguan menghalangi ambisi.

Eksperimen Bahasa: Hampir seluruh lirik menggunakan bahasa Inggris, menunjukkan strategi YG Entertainment untuk memperkuat posisi Blackpink di tangga lagu global seperti Billboard.

Kolaborasi Budaya: Perilisan lagu ini dibarengi dengan kolaborasi bersama National Museum of Korea, memadukan elemen modern K-pop dengan sejarah Korea yang megah.

People Also Ask (FAQ)

Apa judul lagu baru Blackpink 2026?

Lagu terbarunya berjudul "GO" yang merupakan bagian dari mini album Deadline.

Apakah Blackpink sudah bubar?

Tidak, Blackpink resmi melakukan comeback grup pada Februari 2026 setelah menyelesaikan tur dunia dan aktivitas solo masing-masing anggota.

Di mana bisa mendengarkan lagu GO?

Lagu ini tersedia di semua platform streaming musik digital seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music. (Z-10)