Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

Lirik Lagu GO dari Blackpink & Terjemahan Indonesianya, Ternyata Sedalam Ini!

 Gana Buana
27/2/2026 15:57
Lirik Lagu GO dari Blackpink & Terjemahan Indonesianya, Ternyata Sedalam Ini!
Lirik lagu Go Blackpink.(Spotify)

VIDEO musik dari Lagu GO dari Blackpink telah resmi dirilis sebagai lagu utama dari mini album terbaru mereka yang bertajuk Deadline pada Jumat (27/2).

Comeback ini sangat dinantikan oleh BLINK di seluruh dunia karena menandai kembalinya grup secara utuh dengan warna musik yang lebih dewasa dan berani.

Lirik Lagu GO - Blackpink

Baca juga : Blackpink Rilis Video Musik GO dan Album Deadline, Cetak Rekor 100 Juta Subscribers

[Verse 1: Rosé, Lisa]
I'm on a mission, I'm in control
I want your body, I want your soul
Here to the rescue, I'm number one
Your guardian angel, your kingdom come

[Pre-Chorus: Jennie, Jisoo]
March to the beat of, beat of my drum
'Cause when I call you, you're gonna come
Hold in position, it's gonna blow
You only move when, when I say so

[Chorus: All]
GO!
Blackpink'll make ya
GO!
Blackpink'll make ya
Go get it, imma go get it
Never gonna settle for second
I need a gold medal

Baca juga : BLACKPINK Umumkan Tanggal Rilis Mini Album 'DEADLINE'

[Verse 2: Lisa, Jennie]
Get up on the floor, tell me when to go
No slow jams, bumpin' through the speakers
When I do my go go dance
Oh no, I go when I wanna I go, I'm so gone
Go reckless, go off, like what could go wrong
I'm goin'

[Bridge: Jisoo, Rosé]
In the silence, I hear the call
We rise together, we never fall
Through the fire and through the rain
We're the cure for all the pain

[Outro: All]
Blackpink in your area
GO!

Terjemahan Indonesia Lagu GO

[Verse 1]
Aku dalam misi, aku memegang kendali
Aku menginginkan ragamu, aku menginginkan jiwamu
Hadir untuk menyelamatkan, aku nomor satu
Malaikat pelindungmu, kerajaanmu telah datang

[Pre-Chorus]
Berbaris mengikuti irama, irama genderangku
Karena saat aku memanggilmu, kau akan datang
Tetap di posisi, ini akan meledak
Kau hanya bergerak saat, saat aku mengatakannya

[Chorus]
JALAN!
Blackpink akan membuatmu
JALAN!
Blackpink akan membuatmu
Pergi ambil, aku akan pergi mengambilnya
Tak akan pernah puas jadi yang kedua
Aku butuh medali emas

[Verse 2]
Bangunlah ke lantai dansa, beri tahu aku kapan harus jalan
Tak ada musik lambat, berdentum lewat pengeras suara
Saat aku melakukan tarian go go-ku
Oh tidak, aku jalan saat aku ingin jalan, aku sudah melesat
Menjadi nekat, meledaklah, seperti apa yang mungkin salah
Aku pergi

[Bridge]
Dalam keheningan, kudengar panggilan itu
Kita bangkit bersama, kita takkan pernah jatuh
Melewati api dan melewati hujan
Kitalah obat bagi semua rasa sakit

[Outro]
Blackpink di sekitarmu
JALAN!

Makna dan Fakta Menarik Lagu GO

  • Pesan Pemberdayaan: Lagu ini mengajak pendengar untuk berani mengambil langkah (GO) dalam hidup dan tidak membiarkan keraguan menghalangi ambisi.
  • Eksperimen Bahasa: Hampir seluruh lirik menggunakan bahasa Inggris, menunjukkan strategi YG Entertainment untuk memperkuat posisi Blackpink di tangga lagu global seperti Billboard.
  • Kolaborasi Budaya: Perilisan lagu ini dibarengi dengan kolaborasi bersama National Museum of Korea, memadukan elemen modern K-pop dengan sejarah Korea yang megah.

People Also Ask (FAQ)

Apa judul lagu baru Blackpink 2026?
Lagu terbarunya berjudul "GO" yang merupakan bagian dari mini album Deadline.

Apakah Blackpink sudah bubar?
Tidak, Blackpink resmi melakukan comeback grup pada Februari 2026 setelah menyelesaikan tur dunia dan aktivitas solo masing-masing anggota.

Di mana bisa mendengarkan lagu GO?
Lagu ini tersedia di semua platform streaming musik digital seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music. (Z-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
