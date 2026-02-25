Berikut Cara Upload Video ke YouTube lewat HP(freepik)

KONTEN YouTube adalah semua jenis isi atau materi yang diunggah dan dibagikan melalui platform YouTube untuk ditonton oleh pengguna.

Konten ini biasanya berbentuk video, tetapi juga bisa mencakup siaran langsung, Shorts, dan postingan komunitas.

Berikut 7 Cara Upload Video ke YouTube lewat HP

1. Install dan Buka Aplikasi YouTube

Pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi YouTube dari Google Play Store atau App Store.

2. Login ke Akun Google

Masuk menggunakan akun Google kamu. Jika belum punya, buat akun terlebih dulu.

3. Tekan Tombol Plus

Di bagian bawah layar, tekan ikon plus lalu pilih Upload video.

4. Pilih Video dari Galeri

Pilih video yang ingin kamu unggah dari galeri HP.

5. Edit dan Tambahkan Detail

Menambahkan judul.

Menulis deskripsi.

Memilih thumbnail.

Menentukan apakah video untuk anak-anak atau tidak.

6. Atur Privasi

Publik semua orang bisa melihat.

Tidak Publik hanya yang punya link.

Pribadi.

7. Tekan Upload

Tunggu proses selesai. Lama upload tergantung ukuran video dan kecepatan internet.

Agar upload lancar, baiknya gunakan WiFi agar lebih cepat dan hemat kuota, pastikan baterai cukup, gunakan judul yang jelas dan menarik, dan periksa kembali sebelum dipublikasikan. (Z-4)

Sumber: medcom, pricebook