Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

7 Cara Upload Video ke YouTube lewat HP

Reynaldi Andrian Pamungkas
25/2/2026 18:00
7 Cara Upload Video ke YouTube lewat HP
Berikut Cara Upload Video ke YouTube lewat HP(freepik)

KONTEN YouTube adalah semua jenis isi atau materi yang diunggah dan dibagikan melalui platform YouTube untuk ditonton oleh pengguna.

Konten ini biasanya berbentuk video, tetapi juga bisa mencakup siaran langsung, Shorts, dan postingan komunitas.

Berikut 7 Cara Upload Video ke YouTube lewat HP

1. Install dan Buka Aplikasi YouTube

  • Pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi YouTube dari Google Play Store atau App Store.

2. Login ke Akun Google

  • Masuk menggunakan akun Google kamu. Jika belum punya, buat akun terlebih dulu.

3. Tekan Tombol Plus

  • Di bagian bawah layar, tekan ikon plus lalu pilih Upload video.

4. Pilih Video dari Galeri

  • Pilih video yang ingin kamu unggah dari galeri HP.

5. Edit dan Tambahkan Detail

  • Menambahkan judul.
  • Menulis deskripsi.
  • Memilih thumbnail.
  • Menentukan apakah video untuk anak-anak atau tidak.

6. Atur Privasi

  • Publik semua orang bisa melihat.
  • Tidak Publik hanya yang punya link.
  • Pribadi.

7. Tekan Upload

  • Tunggu proses selesai. Lama upload tergantung ukuran video dan kecepatan internet.

Agar upload lancar, baiknya gunakan WiFi agar lebih cepat dan hemat kuota, pastikan baterai cukup, gunakan judul yang jelas dan menarik, dan periksa kembali sebelum dipublikasikan. (Z-4)

Sumber: medcom, pricebook



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved