Rayakan Ramadan 2026, Visinema Studios Rilis Kisah Baru Nussa Bertajuk Hujan

Poster penayangan animasi Nussa bertajuk Hujan yang hadir di Ramadhan 2026.(ANTARA/HO-Visinema Studios)

MEMASUKI momentum Ramadan 2026, Visinema Studios kembali memanjakan keluarga Indonesia dan penggemar setia serial animasi Nussa. Tahun ini, Nussa hadir dengan babak baru melalui perilisan kisah anyar bertajuk Hujan yang mengedepankan pendekatan musikal yang hangat.

Sejak kemunculannya, Nussa telah menjadi ikon animasi yang lekat dengan nilai-nilai positif bagi anak-anak.

Langkah Visinema merilis konten baru di bulan suci ini merupakan bagian dari upaya menjaga eksistensi karakter tersebut di ranah digital sekaligus memberikan pesan moral yang relevan dengan keseharian.

Group President & CEO Visinema Studios, Herry B Salim, menjelaskan bahwa konsistensi menjadi kunci utama dalam menghadirkan Nussa bagi masyarakat.

"Sejak 2024, kami menjaga konsistensi kehadiran Nussa di ruang digital. Di Ramadhan tahun ini, kami ingin menghadirkan bukan hanya cerita baru, tetapi juga pengalaman yang lebih dekat dan nyata bagi keluarga Indonesia," ujar Herry dalam keterangan resminya, Jumat.

Belajar Mensyukuri Anugerah Alam

Kisah Hujan yang dapat dinikmati melalui kanal resmi YouTube Nussa Official ini menyoroti petualangan Nussa, Rarra, dan teman-temannya. Kali ini, mereka mengajak penonton untuk belajar mensyukuri peristiwa alam turunnya hujan sebagai sebuah anugerah bagi manusia.

Tidak hanya berhenti di kisah Hujan, Visinema berkomitmen untuk terus menghadirkan rangkaian cerita segar lainnya sepanjang bulan Ramadhan. Pendekatan cerita yang sederhana namun mendalam menjadi fokus utama tim pengembang animasi kali ini.

Head of Animation Development Visinema Studios, Ryan Adriandhy, menambahkan bahwa pemilihan tema musim ini didasarkan pada kedekatan emosional.

“Cerita-cerita Ramadan kali ini dirancang sederhana, dekat dengan keseharian, namun memiliki kedalaman emosional yang bisa dirasakan anak dan orang tua,” ungkap Ryan.

Interaksi Langsung di Ruang Publik

Selain hadir secara digital, Visinema Studios juga membawa karakter Nussa dan Rarra lebih dekat dengan penggemar melalui aktivasi offline.

Mengusung tema Nussa Rarra Ramadan: Berkah Senyum dan Salam, interaksi langsung ini digelar di Kids Atrium Supermal Karawaci, Tangerang, hingga 29 Maret 2026.

Kegiatan ini mencakup berbagai aktivitas interaktif yang dirancang khusus untuk keluarga, termasuk sesi Meet and Greet setiap akhir pekan.

Head of Production Visinema Studios, Novia Puspa Sari, berharap kehadiran fisik ini dapat menciptakan memori indah bagi pengunjung.

"Kami ingin menghadirkan ruang yang menyenangkan sekaligus bermakna, di mana keluarga bisa merayakan Ramadhan dengan cara yang lebih hangat dan interaktif," jelas Novia.

Melalui perpaduan konten digital yang edukatif dan interaksi langsung di ruang publik, Nussa mempertegas posisinya sebagai kekayaan intelektual (Intellectual Property) asli Indonesia yang tidak hanya menghibur, tetapi juga terus membagikan nilai-nilai hangat dalam keseharian keluarga. (Ant/Z-1)