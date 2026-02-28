Kedalaman Duka Christine Hakim dalam Laut Bercerita, Nyawa Manusia Kini Seakan tidak Berharga

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
AKTRIS senior Christine Hakim tidak kuasa menahan air mata saat membagikan pengalamannya menghidupkan sosok Ibu Wibisana dalam film adaptasi novel karya Leila S Chudori, Laut Bercerita.
Dalam konferensi pers peluncuran teaser pertama, dikutip Sabtu (28/2), suasana mendadak haru saat Christine menceritakan beban psikologis yang ia pikul selama proses syuting.
“Pasti berat bagi seorang ibu,” ujar Christine dengan nada suara bergetar.
Baginya, memerankan karakter yang kehilangan anak dalam peristiwa kelam sejarah Indonesia memberikan sesak yang mendalam.
“Dan yang lebih berat lagi, kehilangan itu masih menyisakan harapan, berharap anaknya kembali,” lanjut aktris berusia 69 tahun tersebut sembari menyeka air mata.
Film Laut Bercerita sendiri merupakan drama sejarah yang memotret perjuangan, persahabatan, hingga ketidakpastian nasib para aktivis era 90-an.
Christine Hakim memerankan ibu dari tokoh utama, Biru Laut (Reza Rahadian), dan Asmara (Yunita Siregar).
Berpasangan dengan aktor kawakan Arswendy Bening Swara, keduanya menggambarkan potret orang tua yang teguh menanti kepulangan sang putra yang hilang tanpa kabar.
Lebih lanjut, Christine merefleksikan peran ini dengan fenomena kemanusiaan masa kini. Ia menyoroti betapa mudahnya nyawa manusia diabaikan dalam arus informasi yang masif.
“Fenomena sekarang ini kita mendapatkan informasi lebih banyak tapi sekalipun juga menakutkan. Nyawa manusia menjadi tidak ada artinya, sangat mudah sekali kita mengambil hak yang sebetulnya adalah hak prerogatif Tuhan yang memberikan nyawa, roh, jiwa kepada ciptaan-Nya, tapi ciptaan-Nya ini semena-mena mengambil nyawa manusia lainnya,” tegasnya.
Proyek ambisius produksi Pal8 Pictures ini bertabur bintang papan atas. Selain Reza Rahadian dan Christine Hakim, film ini turut diperkuat oleh:
Jajaran pemeran lainnya seperti Ben Nugroho, Yoga Pratama, Afrian Arisandy, Natalius Chendana, hingga Nagra Kautsar juga dipastikan akan beradu peran dalam film panjang yang dijadwalkan tayang pada tahun ini.
Kehadiran Laut Bercerita di layar lebar diharapkan tidak hanya menjadi karya sinema yang estetis, tetapi juga menjadi pengingat atas nilai kemanusiaan yang sering kali terlupakan. (Ant/Z-1)
Sejak kemunculannya, Nussa telah menjadi ikon animasi yang lekat dengan nilai-nilai positif bagi anak-anak.
Menurut Dian Sastrowardoyo, sosok Kinan dalam film Laut Bercerita adalah representasi perempuan yang sangat inspiratif.
Reza Rahadian mengungkapkan bahwa dalam mendalami karakter Biru Laut, ia memilih untuk tetap setia pada pondasi awal yang telah dibangun penulis.
Joko Anwar memaparkan bahwa film Ghost in the Cell bukan sekadar sajian horor biasa, melainkan sebuah eksplorasi karakter yang sangat mendalam.
Suzzanna dalam film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa bukan sekadar tokoh hantu, melainkan representasi perlawanan terhadap ketidakadilan yang dialami wanita.
Reza Rahadian mengungkapkan bahwa dalam mendalami karakter Biru Laut, ia memilih untuk tetap setia pada pondasi awal yang telah dibangun penulis.
Film Ghost in the Cell garapan sutradara Joko Anwar menjadi debut Magistus Miftah setelah ia berhasil menembus audisi yang diikuti ratusan pendaftar.
Dalam pidato kemenangannya di BAFTA, Robert Aramayo memberikan penghormatan kepada John Davidson, seorang aktivis sindrom Tourette yang menjadi inspirasi di balik pembuatan film I Swear.
Katyana Mawira secara terbuka mengungkapkan impiannya untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Inggris Raya (UK) demi mengejar gelar di bidang ilmu pasti.
Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan Korea Selatan. Dua rising star generasi muda, Shin Eun Soo dan Yu Seon Ho, dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved