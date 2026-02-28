Kedalaman Duka Christine Hakim dalam Laut Bercerita, Nyawa Manusia Kini Seakan tidak Berharga

Aktris senior Christine Hakim dalam konferensi pers peluncuran teaser pertama "Laut Bercerita" yang digelar di Jakarta, Selasa (24/2/2026).(ANTARA/Sinta Ambar)

AKTRIS senior Christine Hakim tidak kuasa menahan air mata saat membagikan pengalamannya menghidupkan sosok Ibu Wibisana dalam film adaptasi novel karya Leila S Chudori, Laut Bercerita.

Dalam konferensi pers peluncuran teaser pertama, dikutip Sabtu (28/2), suasana mendadak haru saat Christine menceritakan beban psikologis yang ia pikul selama proses syuting.

“Pasti berat bagi seorang ibu,” ujar Christine dengan nada suara bergetar.

Baca juga : Menghidupkan Geng Winatra: Cara Reza Rahadian dkk Mendalami Karakter Laut Bercerita

Baginya, memerankan karakter yang kehilangan anak dalam peristiwa kelam sejarah Indonesia memberikan sesak yang mendalam.

“Dan yang lebih berat lagi, kehilangan itu masih menyisakan harapan, berharap anaknya kembali,” lanjut aktris berusia 69 tahun tersebut sembari menyeka air mata.

Film Laut Bercerita sendiri merupakan drama sejarah yang memotret perjuangan, persahabatan, hingga ketidakpastian nasib para aktivis era 90-an.

Baca juga : Dian Sastrowardoyo Hidupkan Karakter Kinan dalam Adaptasi Film Laut Bercerita

Christine Hakim memerankan ibu dari tokoh utama, Biru Laut (Reza Rahadian), dan Asmara (Yunita Siregar).

Berpasangan dengan aktor kawakan Arswendy Bening Swara, keduanya menggambarkan potret orang tua yang teguh menanti kepulangan sang putra yang hilang tanpa kabar.

Lebih lanjut, Christine merefleksikan peran ini dengan fenomena kemanusiaan masa kini. Ia menyoroti betapa mudahnya nyawa manusia diabaikan dalam arus informasi yang masif.

“Fenomena sekarang ini kita mendapatkan informasi lebih banyak tapi sekalipun juga menakutkan. Nyawa manusia menjadi tidak ada artinya, sangat mudah sekali kita mengambil hak yang sebetulnya adalah hak prerogatif Tuhan yang memberikan nyawa, roh, jiwa kepada ciptaan-Nya, tapi ciptaan-Nya ini semena-mena mengambil nyawa manusia lainnya,” tegasnya.

Proyek ambisius produksi Pal8 Pictures ini bertabur bintang papan atas. Selain Reza Rahadian dan Christine Hakim, film ini turut diperkuat oleh:

Dian Sastrowardoyo sebagai Kinan

Eva Celia sebagai Anjani

Yunita Siregar sebagai Asmara

Kevin Julio sebagai Daniel

Arswendy Bening Swara sebagai Ayah Wibisana

Dewa Dayana sebagai Sunu

Jajaran pemeran lainnya seperti Ben Nugroho, Yoga Pratama, Afrian Arisandy, Natalius Chendana, hingga Nagra Kautsar juga dipastikan akan beradu peran dalam film panjang yang dijadwalkan tayang pada tahun ini.

Kehadiran Laut Bercerita di layar lebar diharapkan tidak hanya menjadi karya sinema yang estetis, tetapi juga menjadi pengingat atas nilai kemanusiaan yang sering kali terlupakan. (Ant/Z-1)