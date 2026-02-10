Antara Laboratorium dan Panggung: Ambisi Katyana Mawira Kejar Gelar Biomedis di Inggris

Aktris dan penyanyi Katyana Mawira(Instagram @katyanamawira)

DI balik gemerlap lampu panggung dan kesuksesan aktingnya, penyanyi muda Katyana Mawira rupanya memiliki kecintaan yang mendalam terhadap dunia sains.

Pemeran Milly dalam film musikal Rangga & Cinta ini secara terbuka mengungkapkan impiannya untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Inggris Raya (UK) demi mengejar gelar di bidang ilmu pasti.

Katyana menargetkan program Bachelor of Science dengan spesialisasi jurusan ilmu biomedis (biomedical sciences).

Keinginan ini lahir dari ketertarikannya yang besar terhadap ilmu eksak, sebuah dunia yang ia anggap sama menariknya dengan industri hiburan yang kini ia geluti.

"Aku ingin di UK. Aku ingin mengambil Bachelor of Science (Sarjana Sains) karena aku sangat berminat di dunia sains," ujar Katyana di sela peluncuran singel terbarunya, Tongkat Sihir, di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Demi memuluskan langkahnya ke universitas impian, remaja berusia 16 tahun ini mulai memfokuskan studinya pada mata pelajaran yang relevan.

Ia mengaku, saat ini, tengah mendalami Biologi, Kimia, dan Matematika di sekolah agar selaras dengan persyaratan jurusan biomedis yang ia pilih.

Menariknya, Katyana mengaku paling merasa bahagia saat berada di laboratorium. Baginya, melakukan riset dan percobaan bukanlah beban, melainkan sebuah kesenangan.

"Aku kalau di lab merasa seperti sedang bermain di taman bermain (playground). Aku sangat senang," ungkap putri dari pasangan Kemal Mawira dan Karina S Mawira tersebut.

Ketertarikannya pada kepastian ilmu sains ternyata juga memengaruhi caranya dalam berkarya. Saat membawakan lagu Tongkat Sihir, Katyana mengaku sangat terbantu dengan logika berpikirnya yang eksak.

Salah satunya terlihat dari cara ia menginterpretasikan lirik, "Penasaran ini membuatku gila". Ia menyebut lebih menyukai hal-hal pasti dibandingkan ketidakpastian yang membingungkan."

Lirik lain yang berbunyi, "Jauh di awan, turunkanku sekarang, takut hanya mimpi," juga ia rasakan sangat relevan dengan kehidupannya saat ini. Sebagai calon mahasiswi yang sedang dalam proses mendaftar kuliah, ia mengakui adanya rasa khawatir akan impian pendidikannya.

Karier musik Katyana sendiri tidak datang secara instan. Simhala Avadana, Wakil Kepala Divisi A&R Trinity Optima Production, menjelaskan bahwa demo lagu Tongkat Sihir sebenarnya sudah ada sejak periode 2023-2024.

Namun, saat itu, Katyana masih berusia 13-14 tahun dan sedang fokus pada berbagai lokakarya serta memulai karier aktingnya.

Setelah tiga tahun menjalani masa pemantapan di label rekaman, Katyana kini siap membuktikan kapasitasnya. Meski ambisi akademisnya sangat besar, ia tetap berkomitmen penuh untuk menjalankan karier akting dan musiknya secara profesional. (Z-1)