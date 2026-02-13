Momen Kunto Aji Berkuda di Blok M dalam peluncuran Fitur Proteksi Anti Scam di Whatsapp Call dari IM3

Penyanyi solo Kunto Aji muncul dengan cara tak biasa dengan tampil mengenakan pakaian serba kuning.(Dok. IM3)

Penyanyi solo Kunto Aji muncul dengan cara tak biasa dengan tampil mengenakan pakaian serba kuning, lengkap dengan sepatu hitam di Blok M Hub, Jakarta Selatan. Pelantun lagu Rehat itu tampil untuk menghibur para pekerja sambil menunggangi kuda hitam.

Aksi unik tersebut merupakan bagian dari public stunt IM3 dalam kampanye Ramadan 2026 bertajuk “Amankan Pejuang Ramadan”.

Kehadiran Kunto Aji sontak menarik perhatian para pekerja dan pengunjung kawasan Blok M. Banyak yang mengabadikan momen tersebut melalui ponsel mereka ketika sang musisi membawakan lagu “Kerja Keras Bagai Kuda”.

Awalnya Menyamar Jadi Pengamen

Tak langsung tampil sebagai bintang utama, Kunto Aji memulai aksinya dengan menyamar sebagai pengamen. Ia bernyanyi bersama para pekerja keras di kawasan tersebut sebelum akhirnya membuka identitasnya.

Setelah kejutan terungkap, suasana semakin meriah. Kunto Aji kemudian menaiki kuda dan melanjutkan penampilan utamanya di tengah keramaian.

Konsep ini selaras dengan pesan yang ingin disampaikan, yakni menggambarkan semangat kerja keras masyarakat, khususnya selama bulan Ramadan.

Di tengah penampilan, muncul flashmob dengan karakter spam dan scam. Aksi teatrikal tersebut menggambarkan maraknya ancaman digital yang kerap meningkat selama Ramadan, mulai dari pesan penipuan hingga tautan mencurigakan.

Melalui momen itu, IM3 menegaskan pentingnya perlindungan komunikasi bagi masyarakat yang tetap produktif di bulan suci.

IM3 Perkenalkan SATSPAM+

Dalam kesempatan tersebut, IM3 secara resmi meluncurkan kampanye SATSPAM+ Ramadan. Fitur ini kini telah diperluas cakupannya, termasuk memberikan perlindungan terhadap panggilan WhatsApp (WhatsApp Call).

IM3 mengklaim layanan ini sebagai yang pertama di Indonesia yang menghadirkan perlindungan komprehensif terhadap potensi penipuan digital, khususnya menjelang dan selama Ramadan.

SATSPAM+ bekerja secara real-time untuk menyaring ancaman dari SMS, panggilan reguler, hingga WhatsApp Call. Teknologi ini didukung oleh Alvolusi5G, yang memadukan kecerdasan buatan (AI) dengan kekuatan jaringan 5G. Sistem tersebut tidak hanya mendeteksi secara otomatis nomor mencurigakan, tetapi juga menyediakan opsi pemblokiran serta laporan harian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Paket Ramadan dengan Perlindungan Otomatis

Khusus momen Ramadan, IM3 menghadirkan Paket Ramadan SATSPAM+ yang memberikan perlindungan otomatis tanpa biaya tambahan bagi seluruh pelanggan.

Tersedia Paket Unggulan 28 Hari dengan dua pilihan, yakni 150GB seharga Rp150.000 dan 300GB seharga Rp200.000. Paket ini dilengkapi 5.000 menit dan SMS ke sesama IM3 dan Tri, serta akses gratis ke layanan streaming Viu atau Vidio Ultimate Mobile.

Selain itu, tersedia pilihan paket jangka pendek mulai dari 20GB untuk 3 hari (Rp20.000), 30GB untuk 5 hari (Rp30.000), hingga 75GB untuk 10 hari (Rp50.000). Paket ini sudah termasuk 1.000 menit dan SMS ke sesama IM3 dan Tri.

Bagi pelanggan IM3 Platinum, perlindungan SATSPAM+ telah terintegrasi dalam layanan pascabayar. Mereka juga mendapatkan manfaat tambahan berupa penggunaan kuota utama untuk bebas roaming di Malaysia dan Singapura.

IM3 turut menghadirkan promo Ramadan untuk Paket Platinum 50 seharga Rp100.000 per bulan dengan kuota 50GB. Dalam periode promo, pelanggan bisa memperoleh tambahan 25GB hanya dengan Rp25.000 untuk masa aktif tujuh hari. (RO/Z-10)