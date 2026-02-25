Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Ngabuburit di Blok M Hub, Ada Tantangan Berhadiah Ponsel Baru dan Hiburan Musik

Akmal Fauzi
25/2/2026 16:56
Truk untuk digunakan kampanye mobile activation City 200.(Istimewa)

KAWASAN Blok M terus menjadi salah satu titik favorit masyarakat Jakarta untuk menghabiskan waktu menjelang berbuka puasa. Memanfaatkan momentum ini, Produsen ponsel pintar itel menyelenggarakan rangkaian kegiatan interaktif bertajuk “Misi Ngabuburit Mencari Siti” di Blok M Hub pada Rabu (25/2).

Kegiatan ini menawarkan pengalaman ngabuburit yang berbeda, memadukan hiburan rakyat dengan aktivitas interaktif di tengah keramaian pusat kota.

Salah satu daya tarik utama dalam kegiatan ini adalah kehadiran Aldi Taher yang mengajak pengunjung bernyanyi bersama sambil menunggu azan Magrib. Suasana santai khas Ramadan semakin terasa dengan adanya pembagian takjil gratis bagi warga yang berada di lokasi.

Baca juga : Makan Enak, Foto Cantik di Blok M

Fasilitas bagi pengunjung yang ingin mencoba langsung fitur-fitur City 200, seperti layar 120Hz, kamera 50MP, serta spesifikasi ketahanan perangkat. 

Sebagai bagian dari kampanye peluncuran, itel juga melakukan mobile activation menggunakan truk yang telah dibranding khusus. Truk tersebut akan berkeliling wilayah Jakarta pada tanggal yang sama.

Marketing Manager itel Indonesia, Geza Febriandi, menjelaskan bahwa truk tersebut juga berfungsi sebagai studio berjalan untuk sesi live shopping eksklusif. Melalui skema ini, masyarakat dapat melihat demonstrasi produk secara langsung melalui platform digital sembari berinteraksi dengan host di lokasi.

Baca juga : Akhir Pekan ini ke Kedai Penuh Nikmat di Blok M Yuk, Sabar-Sabar Antre Ya!

Sebagai pelengkap dari pengalaman luring (offline) tersebut, itel menjadwalkan penjualan eksklusif melalui TikTok Shop pada periode promo 3.3 mendatang. Pendekatan ini merupakan upaya perusahaan dalam mengintegrasikan interaksi langsung di lapangan dengan kemudahan transaksi digital.

Melalui pendekatan yang lebih dekat dengan keseharian generasi muda di Jakarta, acara ini berupaya menggabungkan tradisi ngabuburit dengan tren gaya hidup digital saat ini.

(P-4)



Editor : Akmal
