Ngabuburit di Blok M Hub, Ada Tantangan Berhadiah Ponsel Baru dan Hiburan Musik

KAWASAN Blok M terus menjadi salah satu titik favorit masyarakat Jakarta untuk menghabiskan waktu menjelang berbuka puasa. Memanfaatkan momentum ini, Produsen ponsel pintar itel menyelenggarakan rangkaian kegiatan interaktif bertajuk “Misi Ngabuburit Mencari Siti” di Blok M Hub pada Rabu (25/2).
Kegiatan ini menawarkan pengalaman ngabuburit yang berbeda, memadukan hiburan rakyat dengan aktivitas interaktif di tengah keramaian pusat kota.
Salah satu daya tarik utama dalam kegiatan ini adalah kehadiran Aldi Taher yang mengajak pengunjung bernyanyi bersama sambil menunggu azan Magrib. Suasana santai khas Ramadan semakin terasa dengan adanya pembagian takjil gratis bagi warga yang berada di lokasi.
Fasilitas bagi pengunjung yang ingin mencoba langsung fitur-fitur City 200, seperti layar 120Hz, kamera 50MP, serta spesifikasi ketahanan perangkat.
Sebagai bagian dari kampanye peluncuran, itel juga melakukan mobile activation menggunakan truk yang telah dibranding khusus. Truk tersebut akan berkeliling wilayah Jakarta pada tanggal yang sama.
Marketing Manager itel Indonesia, Geza Febriandi, menjelaskan bahwa truk tersebut juga berfungsi sebagai studio berjalan untuk sesi live shopping eksklusif. Melalui skema ini, masyarakat dapat melihat demonstrasi produk secara langsung melalui platform digital sembari berinteraksi dengan host di lokasi.
Sebagai pelengkap dari pengalaman luring (offline) tersebut, itel menjadwalkan penjualan eksklusif melalui TikTok Shop pada periode promo 3.3 mendatang. Pendekatan ini merupakan upaya perusahaan dalam mengintegrasikan interaksi langsung di lapangan dengan kemudahan transaksi digital.
Melalui pendekatan yang lebih dekat dengan keseharian generasi muda di Jakarta, acara ini berupaya menggabungkan tradisi ngabuburit dengan tren gaya hidup digital saat ini.
PT Kereta Api Indonesia II Sumatera Barat (Sumbar) mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di sekitar jalur rel, termasuk kegiatan menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit.
Ngabuburti di kawasan jalur KA sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan, baik bagi masyarakat sendiri maupun perjalanan kereta api.
MENGABISKAN waktu menjelang berbuka puasa atau ngabuburit dapat diisi dengan berbagai kegiatan bermanfaat hingga membuahkan berkah bagi umat Islam yang tengah menunaikan ibadah puasa.
Para trainees Chuang Asia 2 menyapa para penggemar dengan menggunakan bahasa Indonesia yang telah mereka persiapkan. Mereka juga berbagi cerita dan pengalaman seru selama berada di Jakarta.
SINAR senja mulai bergeser dari puncaknya. Jarum jam pun menunjukkan pukul 14.00 WIB.
Rute itu dikhususkan untuk melayani penumpang pesawat. Karena itu, pihaknya akan menggunakan unit bus dengan lantai rendah untuk melayani rute tersebut.
Polres Metro Jakarta Selatan meningkatkan patroli jalan kaki dan mobile di kawasan Blok M untuk mencegah pencopetan setelah insiden copet viral di media sosial.
Trayek tersebut akan menjadi etalase utama bagi transportasi publik Jakarta di mata dunia,
Pemprov DKI tengah melakukan finalisasi terhadap kesiapan armada bus serta infrastruktur pendukung di sepanjang rute tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta aparat penegak hukum menindak tegas seorang pria warga negara asing (WNA) yang diduga melakukan tindakan tidak senonoh.
