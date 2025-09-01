Kunto Aji dan Sejumlah Seniman Berkumpul di TIM

Musisi Kunto Aji berbicara di acara #senilawantirani di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (1/9/2025).(MI/ Fathurrozak)

DI tengah kabar rencana aksi unjuk rasa di Jakarta hari ini (1/9), sejumlah seniman, aktivis, dan berbagai organisasi serta anggota masyarakat berkumpul di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat. Mereka ambil bagian dalam acara #SeniLawanTirani yang berlangsung di depan Teater Jakarta, TIM.

Acara tersebut digelar untuk merespons situasi Indonesia saat ini. Para seniman menyebut acara #SeniLawanTirani menjadi medium bersolidaritas ke pada pejuang demokrasi.

Baca juga : Sore Ini Seluruh Tempat Ibadah di Bandung Diimbau Gelar Doa Bersama

Eskalasi demonstrasi yang terjadi sejak 25 Agustus dan berlanjut pada 28 Agustus serta beberapa hari setelahnya, telah mengakibatkan tewasnya Affan Kurniawan, driver ojol yang dilindas oleh mobil rantis Polisi. Sebagai bentuk solidaritas, Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) mengajak seluruh seniman untuk turut menyumbangkan karya berupa puisi, poster, musik, mural, maupun pertunjukan, sebagai aset perjuangan di jalanan.

Beberapa seniman yang terlihat hadir pada Senin, (1/9) di depan Teater Jakarta di antaranya adalah Cholil, vokalis Efek Rumah Kaca (ERK), musisi Kunto Aji, vokalis The Brndls Eka Annash, dan beberapa organisasi masyarakat seperti KontraS. (M-1)