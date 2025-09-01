DPRD Cirebon Mulai Hitung Kerusakan Setelah Aksi Massa

Petugas kebersihan membersihkan puing-puing bangunan DPRD Cirebon yang rusak akibat aksi unjuk rasa(Nurul Hidayah/MI)

SEKRETARIAT Dewan (Setwan) Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon tengah menginventarissasi kerusakan setelah unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Butuh sekitar beberapa hari untuk kita melakukan pembersihan,” tutur Kasubag Rumah tangga atau analis kebijakan Setwan Kota Cirebon, Helmi Firmansyah, Senin (1/9).

Petugas kebersihan DPRD Kota Cirebon mulai melakukan proses pembersihan. Mereka, lanjut Helmi, selain melakukan pembersihan juga memilah barang yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi dan barang yang masih bias dipakai lagi.

“Pembersihan kami lakukan di beberapa titik ruangan yang mengalami kerusakan,” tutur Helmi. Ruangan yang mengalami kerusakan cukup parah yaitu ruang rapat utama.

DPRD Cirebon belum bisa menaksir berapa nilai kerusakan. Namun, ia menyebut ada sejumlah barang yang hilang seperti komputer, printer, dan kerusakan gedung di ruang tunggu VIP dan pressroom.

“Ada juga lukisan kaca yang pecah, meja patah, kursi rapat yang hilang dan lainnya,” tutur Helmi. Padahal lukisan kaca yang rusak umurnya sudah puluhan tahun.

Selain itu, ada juga AC standing di dalam ruang rapat utama yang rusak. Gedung DPRD Kota Cirebon pada Sabtu (30/8) diserang massa. Selain di gedung DPRD Kota Cirebon, massa juga mendatangi dan merusak dan menjarah sejumlah fasilitas di gedung DPRD Kabupaten Cirebon, dan ada pula pembakaran yang berhasil dipadamkan.

Ruang sidang utama DPRD Cirebon juga rusak dan kursi rapat dewan yang baru disewa dengan nilai Rp405 juta juga hilang. (H-4)