Sore Ini Seluruh Tempat Ibadah di Bandung Diimbau Gelar Doa Bersama

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan gelar pertemuan dengan tokoh lintas agama, jajaran Pemkot Bandung, dan DPRD Kota Bandung, Minggu (31/8/2025).(Dok. Istimewa)

WALI Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak seluruh tempat ibadah menggelar doa bersama pada hari ini (1/9), pukul 15.30–16.30 WIB. Ajakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat persatuan, menumbuhkan ketenangan batin, serta menjaga Kota Bandung, Jawa Barat tetap kondusif di tengah rencana aksi unjuk rasa.

"Doa bersama memiliki peran penting dalam menghadapi situasi yang penuh dinamika. Kami mengimbau rumah ibadah di Kota Bandung untuk melakukan doa bersama. Mari kita panjatkan doa bagi persatuan, pengamanan dan kenyamanan Bandung sebagai kota tempat kita hidup bersama,” ungkapnya di Balai Kota Bandung, Minggu (31/8).

Baca juga : 1.240 Orang Disebut Pelaku Kerusuhan Jakarta, Penjarah Proses Ditangkap

Menurut Farhan, inisiatif doa bersama ini tidak hanya ditujukan untuk umat Muslim, tetapi juga lintas agama. Kota Bandung sebagai kota multikultural dapat menunjukkan semangat persaudaraan dengan mengedepankan doa kolektif bagi keselamatan bersama.

Baca juga : Polda Kalteng Minta Masyarakat Untuk Tetap Tenang

Selain itu, doa bersama juga menjadi sarana mempererat kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama dan masyarakat sipil dalam menjaga ketentraman sosial. "Doa adalah ikhtiar spiritual kita, melengkapi ikhtiar lahir yang dilakukan aparat keamanan dan pemerintah,” tuturnya usai pertemuan dengan tokoh lintas agama, jajaran Pemkot Bandung, dan DPRD Kota Bandung itu.

Farhan berharap melalui doa bersama ini, masyarakat dapat lebih tenang, saling menghormati, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memicu ketegangan.

Unpad Berlakukan Pembelajaran Daring

Sementara itu Universitas Padjadjaran (Unpad) mengumumkan penyesuaian kegiatan pembelajaran, aktivitas akademik, ekstrakurikuler dan pemanfaatan fasilitas kampus mulai 1 September 2025. Kebijakan ini diberlakukan sebagai respons atas perkembangan situasi keamanan di wilayah Jatinangor dan sekitarnya. Peralihan kegiatan pembelajaran menjadi daring dengan tetap berpedoman pada ketentuan akademik Unpad.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad, Prof. Zahrotur Rusyda Hinduan dalam surat edaran bernomor 3214/UN6.WR1/PK.01.00/2025, ditetapkan bahwa perkuliahan di Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan Sekolah Vokasi dialihkan ke pembelajaran daring dengan pemantauan ketat, termasuk kehadiran dan penggunaan kamera mahasiswa selama kelas berlangsung.

"Sedangkan dosen dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan aktivitas kerja secara luring di kampus. Seluruh kegiatan akademik maupun nonakademik, termasuk pemanfaatan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, Kandaga, serta fasilitas kemahasiswaan lainnya, dianjurkan selesai paling lambat pukul 16.00 WIB," terangnya. (M-1)