Forkopimda dan Tokoh Agama di NTT Doa Bersama untuk Kedamaian Bangsa

Ilustrasi doa bersama(Freepik)

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama berbagai elemen masyarakat menggelar doa bersama untuk kedamaian dan kerukunan bangsa, Minggu (31/8) malam. Acara dilaksanakan di halaman depan Gedung Sasando, Kupang, mulai pukul 19.30 Wita. Doa bersama ini dihadiri oleh Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma, pimpinan DPRD, Forkopimda, tokoh agama, serta undangan dari berbagai kalangan masyarakat.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menjaga persaudaraan dan menghindari konflik di tengah dinamika situasi nasional.

“Saya minta kita tetap tenang dan tidak boleh ada konflik. Tetap jaga persaudaraan dengan baik, tunjukkan bahwa NTT ini penuh persaudaraan dan kekeluargaan,” kata Gubernur.

Dalam acara ini, doa dipanjatkan bersama oleh perwakilan lintas agama, sebagai wujud komitmen NTT untuk terus menjadi daerah yang damai, rukun, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Doa bersama ini juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah.(M-2)