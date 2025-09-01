Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

Surya Sriyanti
01/9/2025 13:29
Polda Kalteng Minta Masyarakat Untuk Tetap Tenang
Kabidhumas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji, S.IK., M.Si(Dok Polda Kalteng)

MENYIKAPI situasi unjuk rasa yang terjadi di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) dan sejumlah daerah lainnya. Kepolisian Daerah (Polda) Kalteng mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik.

Imbauan tersebut, disampaikan Kabidhumas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji, S.IK., M.Si. dalam keterangan resminya, Senin (1/9).

Kabidhumas Polda Kalteng mengajak seluruh elemen masyarakat di Kalteng khususnya di Kota Palangka Raya, untuk tetap tenang dan tidak panik di tengah situasi kegiatan unjuk rasa yang sedang berlangsung.

"Kami mengajak masyarakat untuk tetap waspada namun tidak perlu panik," kata Erlan.

Kombes Erlan menegaskan bahwa Polda Kalteng dan jajaran berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama unras berlangsung. 

"Kami akan melakukan upaya preventif dan penindakan jika terjadi gangguan keamanan, sesuai dengan aturan yang berlaku," tambahnya.

Masyarakat diimbau untuk menghindari area kegiatan unras jika tidak terlibat langsung dan mengikuti petunjuk dari petugas keamanan. 

"Dengan kerjasama antara masyarakat dan aparat keamanan, diharapkan situasi dapat tetap kondusif dan kegiatan penyampaian pendapat dapat berlangsung dengan damai," tutupnya. (H-2)



Editor : Indrastuti
