Headline
Jaga Indonesia

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

1.240 Orang Disebut Pelaku Kerusuhan Jakarta, Penjarah Proses Ditangkap

Mohamad Farhan Zhuhri
01/9/2025 13:53
1.240 Orang Disebut Pelaku Kerusuhan Jakarta, Penjarah Proses Ditangkap
Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri (paling kanan) dalam konferensi pers bersama di Jakarta, Senin (1/9/2025).(Dok. Istimewa)

POLDA Metro Jaya menangkap 1240 orang yang terlibat dalam kerusuhan yang terjadi beberapa hari ini di Jakarta. Kerusuhan yang terjadi menyusul aksi unjuk rasa itu menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum seperti pintu masuk stasiun MRT Jakarta dan Halte Bus Trans-Jakarta.

 

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengatakan 1240 pelaku yang ditangkap ini berasal dari luar wilayah DKI Jakarta.

Baca juga : Aksi Massa di Polda Metro Jaya Memanas dan Bakar Ban

 

"1240 yang mana mereka berasal dari wilayah luar Jakarta, ada yang dari Jawa Barat ada yang dari Jawa dari Banten," bebernya kepada awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9). 

 

Baca juga : 3.739 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Unjuk Rasa di 17 Titik  Jakarta

Asep menjelaskan, mereka yang ditangkap terdiri dari massa yang melakukan kerusuhan saat unjuk rasa.

 

Pelaku Penjarahan sudah Dideteksi

Ia juga mengatakan, untuk pelaku perusakan fasilitas umum, pihaknya telah mengantongi jumlah pelaku dan akan memberi tindakan tegas. "Yang untuk melakukan aksi perusakan atau penjarahan kami sudah mendeteksi, sudah tinggal tunggu saja kita akan melakukan upaya tindakan tegas, penangkapan, mohon doanya semuanya bisa berjalan baik," tegas jenderal bintang dua itu.

 

Ia menjelaskan, untuk detail jumlah pelaku perusakan pihaknya masih dalam pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, Asep juga turut menindaklanjuti instruksi Presiden RI Prabowo Subianto, Kapolri RI Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subianto , untuk menindak tegas segala aksi anarkis dan yang merusak fasilitas umum.

 

"Namun bagi yang menyampaikan pendapat secara damai itu adalah tidak bermasalah tidak masalah mudah-mudahan ke depan kota Jakarta akan semakin aman damai dan terima kasih," pungkasnya. (M-1)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Bintang Krisanti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved