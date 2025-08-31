Polda Metro Jaya Turunkan 324 Personel Patroli Skala Besar

Personel kepolisian dari kesatuan Brimob dan Sabhara melakukan patroli pengamanan Ibu Kota saat melintas di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Patroli skala besar bertajuk Patroli Bersama Masyarakat Menjaga Negeri dilaksanakan serentak di 13(MI/Usman Iskandar)

POLDA Metro Jaya menggelar patroli skala besar dengan melibatkan 324 personel gabungan dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Patroli ini dilepas langsung oleh Karo Ops Polda Metro Jaya dari kawasan Monas Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (31/8).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menyebut, hingga sore hari, situasi keamanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya terpantau aman dan kondusif.

“Aktivitas masyarakat berjalan normal. Jajaran Polres dan Polsek juga terus melaksanakan kegiatan kepolisian secara humanis untuk memberikan rasa aman,” kata Ade Ary., Minggu (31/8).

Patroli tidak hanya dijalankan Polda Metro Jaya, tetapi juga diikuti 13 Polres wilayah hukum PMJ. Kegiatan ini melibatkan Kodam Jaya, Pemprov DKI, hingga dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda.

“Kami membangun komunikasi persuasif bersama seluruh stakeholder. Besok kegiatan serupa juga akan dilaksanakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” jelasnya.

Pembagian rute patroli dilakukan ke tiga arah. Kelompok pertama bergerak ke Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat.

Kelompok kedua menuju Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara kelompok ketiga melakukan patroli ke Jakarta Selatan dan Depok.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” ujar Ade.

Ia menegaskan seluruh personel mengedepankan pendekatan persuasif sesuai SOP, mulai dari imbauan, edukasi, hingga peningkatan kehadiran polisi di lapangan.

Namun, apabila ditemukan tindakan anarkistis, aparat akan menindak tegas secara terukur.

“Itu langkah terakhir yang tidak kami harapkan terjadi,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat aktif melaporkan potensi gangguan keamanan melalui Babinkamtibmas, nomor darurat 110, atau langsung kepada Kapolsek dan Kapolres setempat.

“Kami hadir untuk memberikan edukasi, imbauan, dan perlindungan. Upaya menjaga kamtibmas kondusif adalah tanggung jawab bersama,” pungkas Ade. (P-4)