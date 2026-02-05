Katyana Mawira Terinspirasi Bermusik dari Musisi Olivia Dean

Penyanyi dan aktris Katyana Mawira.(Dok. Antara)

BINTANG film Rangga & Cinta, Katyana Mawira, baru saja memperkenalkan karya musik terbarunya bertajuk Tongkat Sihir. Dalam proses kreatifnya, Katyana Mawira mengaku terpengaruh oleh gaya bermusik musisi asal Inggris, Olivia Dean, terutama dalam hal menyusun narasi lagu yang menyatu dengan vokal dan aransemen.

"Aku terinspirasi dari itu. Aku ingin pesan lagu ini dan lagu yang aku tulis nanti bisa sampai ke hati pendengar saat aku tampilkan (perform)," ungkap Katyana di sela peluncuran lagunya di Jakarta Selatan, Rabu (4/2), seperti dikutip dari situs Antara.

Selain Olivia Dean, ia juga menaruh kekaguman pada Niki Zefanya dan Tulus yang dikenal sebagai penulis lagu dengan kemampuan bercerita yang kuat. Demi memperdalam musikalitasnya, siswi SMA ini bahkan mulai menekuni instrumen gitar sejak tiga bulan terakhir.

Meski karier seninya tengah menanjak, Katyana tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dan berambisi untuk menempuh studi lanjut di Inggris. Baginya, menyeimbangkan dunia musik dan sekolah adalah cara terbaik untuk menemukan jati diri.

"Aku senang belajar, aku senang sekolah," tuturnya.

Lagu "Tongkat Sihir" sendiri merupakan hasil kolaborasi Katyana dengan Mohammed Kamga, Martinus Layardo, Abram A. Lembono, dan Chevrina Anayang. Saat ini, lagu tersebut sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital, lengkap dengan video musiknya yang telah rilis di Youtube.(H-3)