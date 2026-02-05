Sentuhan Magis Katyana Mawira dalam Single Debut Tongkat Sihir

Headline
INDUSTRI musik Tanah Air kembali kedatangan talenta muda berbakat. Aktris dan penyanyi Katyana Mawira resmi menandai langkah awalnya di dunia rekaman dengan merilis lagu perdana berjudul Tongkat Sihir, Rabu (4/2).
Meski baru berusia 16 tahun, Katyana membawa bekal pendidikan vokal formal yang telah ia tekuni sejak 2015 sebagai fondasi kuat dalam berkarya.
Nama Katyana sebelumnya sudah mulai dikenal publik saat ia memerankan tokoh Milly dalam film musikal Rangga & Cinta.
Keputusannya untuk melangkah ke dapur rekaman bukanlah tanpa persiapan matang. Ia tercatat memiliki jam terbang panggung yang cukup signifikan, mulai dari keterlibatannya dalam proyek musik Trust Junior Orchestra hingga tampil di konser amal Yayasan Kanker Indonesia.
Prestasi yang paling mencolok adalah ketika ia dinobatkan sebagai penampil termuda di ajang bergengsi Java Jazz Festival 2023. Saat itu, Katyana berkolaborasi dengan Otti Jamalus Quartet, sebuah pengalaman yang memperkuat kredibilitasnya sebagai seorang vokalis sebelum akhirnya merilis karya orisinal di bawah naungan Trinity Optima Production.
Keunggulan vokal dan pengalaman panggung Katyana inilah yang membuat Mohammed Kamga, selaku penulis lagu, yakin untuk menjadikannya pengisi nyawa dalam lagu Tongkat Sihir.
Kamga menjelaskan bahwa ide awal lagu ini berangkat dari notasi musik yang terasa ringan dan "lucu".
Konsep tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah narasi remaja yang dibalut dengan analogi magis.
Menurut Kamga, warna suara dan aspek visual Katyana mampu membuat pesan dalam lirik terasa lebih jujur dan meyakinkan di telinga pendengar.
Dari sisi lirik, Tongkat Sihir menyoroti detail-detail kecil yang terasa spesial serta pergulatan emosi antara harapan dan ketakutan saat mulai mengenal rasa suka.
Uniknya, meski Katyana mengaku belum pernah menjalin hubungan asmara, ia mampu menghidupkan emosi lagu tersebut dengan sangat apik.
"Lagu ini bercerita tentang rasa penasaran saat mulai menyukai seseorang. Buat yang belum pernah pacaran, lagu ini bisa mewakili rasa penasaranmu," ujar Katyana dalam keterangan resminya.
Ia menggambarkan esensi lagu ini sebagai bentuk excited anticipation atau penantian penuh semangat.
"Seolah perasaan 'tak sabar' membayangkan bagaimana rasanya menyukai seseorang, bagaimana deg-degannya, dan bagaimana kebingungan membaca perasaan sendiri," ungkapnya.
Lagu ini merupakan hasil kolaborasi solid antara Mohammed Kamga, Martinus Layardo (Tintin), Abram A. Lembono, dan Chevrina Anayang.
Melalui Tongkat Sihir, Katyana berharap karyanya dapat menjadi kawan bagi para pendengar yang sedang berada dalam fase serupa, membuat mereka merasa tidak sendirian saat harus menghadapi perasaan-perasaan baru yang membingungkan. (Ant/Z-1)
