Transformasi Eca Aura: Dari Kreator Digital Menuju Panggung Musik Profesional

Eca Aura(MI/HO)

ELSA Novi Bani Japasal, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Eca Aura, menunjukkan perkembangan karier yang signifikan di industri hiburan tanah air.

Memulai perjalanannya sebagai kreator konten, Eca kini semakin memantapkan posisinya sebagai penyanyi profesional di bawah naungan label besar.

Langkah Eca di dunia tarik suara berawal dari kegemarannya melakukan cover dan remake lagu bersama musisi Ade Govinda.

Nama Eca kian diperbincangkan publik saat berkolaborasi dengan band Juicy Luicy membawakan lagu Tak di Tanganku. Potensi vokal dan daya tarik visualnya kemudian memikat Sony Music Indonesia untuk merekrutnya sebagai artis profesional.

Sejak bergabung dengan label tersebut, Eca telah melahirkan sejumlah karya yang mencuri perhatian pasar. Ia terlibat dalam kolaborasi dengan grup For Revenge lewat lagu Menunggu Giliran.

Tidak hanya itu, debut solonya yang bertajuk Pernah Dicinta berhasil menembus daftar Spotify Radar Artist pada 2025, disusul dengan perilisan single Buku Karangan di tahun yang sama.

Di sela kesibukannya di dunia musik, Eca juga tetap eksis di platform digital. Saat ini, ia tengah terlibat dalam proyek streaming, Agent 0812, di MaxStream yang telah menembus angka 5 juta penonton.

Bagi Eca, setiap pencapaian ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang terus berjalan.

"Bagi aku, perjalanan sebagai karier di dunia entertainment selalu penuh proses belajar. Setiap pengalaman memberi perspektif baru untuk berkembang menjadi pribadi dan profesional yang lebih baik," ujar Eca Aura dalam acara temu media di Jakarta, Jumat (13/3).

Dalam pertemuan tersebut, Eca juga menekankan pentingnya peran media dalam mendukung dinamika kariernya di ekosistem kreator konten maupun musik.

"Media juga menjadi bagian penting dalam perjalananku sebagai seorang konten kreator," tambahnya.

Selain fokus pada pengembangan diri di industri hiburan, Eca tetap konsisten menjalankan aksi sosial.

Pada Ramadan tahun ini, ia diketahui membantu mempromosikan UMKM secara gratis dan memborong produk mereka untuk memberikan dukungan ekonomi.

Sebelumnya, ia juga tercatat aktif dalam penggalangan dana kemanusiaan melalui platform digital dan lembaga zakat untuk membantu korban bencana alam di berbagai wilayah di Sumatra. (Z-1)