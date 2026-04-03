Daftar Lengkap Soundtrack XO Kitty Season 3, Ada Kolaborasi V BTS hingga ENHYPEN

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
NETFLIX tidak lagi sekadar menjual drama remaja melalui XO, Kitty Season 3. Dengan bocornya daftar soundtrack (OST) yang melibatkan nama-nama raksasa seperti V BTS, aespa, hingga ENHYPEN, platform streaming ini sedang menjalankan strategi "invasi budaya" yang sangat terukur.
Musik bukan lagi sekadar latar belakang adegan, melainkan mesin penggerak algoritma dan magnet bagi jutaan basis penggemar global.
Bocoran yang pertama kali diungkap oleh Rolling Stone ini menunjukkan pergeseran tajam. Jika musim sebelumnya fokus pada nuansa K-Pop yang kental, musim ketiga ini mencoba menjahit identitas pop global dengan estetika Seoul yang modern.
Berikut adalah daftar lagu yang diprediksi akan mengisi momen-momen emosional Kitty Song Covey di musim terbaru:
|No
|Artis
|Judul Lagu
|1
|UMI & BTS’s V
|wherever u r
|2
|aespa
|Whiplash
|3
|ENHYPEN
|Go Big or Go Home
|4
|SEVENTEEN (The8 solo)
|Skyfall
|5
|NMIXX
|Soñar (Breaker)
|6
|MEOVV
|MEOW
|7
|MARINA
|About Love
|8
|Ashe
|Moral of the Story
Kehadiran V BTS lewat kolaborasi wherever u r bersama UMI bukan sekadar pilihan estetika. Ini adalah langkah taktis untuk mengamankan atensi ARMY (penggemar BTS) di seluruh dunia. Di sisi lain, aespa dengan Whiplash membawa energi hyper-pop yang sangat relevan dengan tren Gen Z saat ini.
Netflix menyadari bahwa soundtrack adalah pintu masuk (entry point). Seorang penggemar mungkin tidak mengikuti serialnya, tetapi mereka akan menonton setidaknya satu episode demi mendengar lagu idola mereka diputar di adegan kunci.
Netflix terlihat sangat ambisius dengan mencampurkan musisi Barat seperti MARINA, Fletcher, dan Griff ke dalam ekosistem yang didominasi K-Pop. Strategi ini menciptakan efek "jembatan":
Lagu "Moral of the Story" dari Ashe yang kembali muncul juga memberikan kesan nostalgia bagi penggemar semesta To All the Boys I've Loved Before, memperkuat kontinuitas emosional antar waralaba.
Dengan lineup sekelas festival musik internasional, XO, Kitty Season 3 membuktikan bahwa identitas serial remaja modern kini ditentukan oleh kurasi musiknya. Netflix tidak hanya menjual cerita cinta segitiga, mereka menjual gaya hidup global yang disatukan oleh Mata Uang Rupiah yang diinvestasikan dalam produksi konten berkualitas tinggi dan lisensi musik papan atas. (Rolling Stone/ Soompi/Z-10)
Catatan: Data daftar lagu berdasarkan laporan awal Rolling Stone dan Soompi. Perubahan daftar final mungkin terjadi saat perilisan resmi.
