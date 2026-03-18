V BTS Kembali Dominasi Dunia! Velvet Red Jadi Vinyl Terlaris di Era Album Arirang

V BTS kembali dominasi dunia lewat Velvet Red.(Dok. Allkpop)

KIM Taehyung atau V BTS, kembali menunjukkan pengaruh globalnya yang luar biasa. Versi album VELVET RED dalam format LP (Long Play), yaitu album piringan hitam atau vinyl, sukses menduduki puncak tangga penjualan dan ludes terjual di berbagai negara.

Berdasarkan laporan pada 17 Maret KST, LP milik V berhasil meraih posisi No.1 dalam kategori vinyl di Fnac, salah satu jaringan ritel terbesar di Prancis. Tak hanya itu, versi grup untuk album terbaru BTS ‘Arirang’, termasuk edisi B&W dan Color Deluxe, juga masuk dalam jajaran Top 10.

Album kelima BTS, ‘Arirang’, dijadwalkan rilis pada 20 Maret setelah membuka pre-order global sejak Januari. Antusiasme penggemar terlihat sangat tinggi, terutama untuk versi LP masing-masing member.

Di antara semuanya, versi VELVET RED milik V menjadi yang paling menonjol dengan penjualan yang berulang kali habis di berbagai wilayah.

Di Amerika Serikat, album ini langsung sold out di peritel besar Target, dan kembali habis dalam waktu singkat di Weverse US Shop setelah restock.

Di Jepang, versi V menjadi satu-satunya yang masuk kategori Bestseller dan Hot New Release di Amazon Japan. Meski dibanderol dengan harga premium, album ini tetap ludes di Rakuten serta memuncaki penjualan di Qoo10.

Sementara itu di Korea Selatan, LP tersebut juga berhasil menempati posisi No.1 pada chart bestseller mingguan Naver Store hanya dalam satu hari masa pre-order.

Di berbagai pasar utama seperti Korea, Amerika Serikat, Prancis, dan Jepang, album ini konsisten mencatat volume pre-order tinggi sekaligus status sold out, memperkuat fenomena yang dijuluki penggemar sebagai V effect.

BTS dijadwalkan merilis album baru Arirang pada 20 Maret, dilanjutkan dengan penampilan comeback spesial di Gwanghwamun Square pada 21 Maret. Selain itu, proyek berskala kota bertajuk “BTS THE CITY ARIRANG SEOUL” juga akan digelar di seluruh Seoul, semakin memperkuat momentum comeback global grup ini.

Di sisi lain, teaser MV terbaru BTS untuk lagu SWIM juga mulai memancing beragam reaksi dari netizen, menambah panas perhatian publik jelang perilisan album. (Allkpop/Z-10)