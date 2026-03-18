Profil 7 Anggota BTS dan Perjalanan Karier Jelang Comeback 20 Maret 2026

Profil 7 Anggota BTS.(Dok. Koreatimes)

Dunia musik global tengah bersiap menyambut kembalinya fenomena terbesar abad ini. Setelah menjalani jeda panjang untuk menuntaskan kewajiban negara, ketujuh anggota BTS kini telah berkumpul kembali. Tahun 2026 menjadi titik balik bersejarah di mana RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook siap memulai babak baru yang lebih dewasa dan reflektif.

Bagi Anda yang baru mengenal mereka atau ARMY yang ingin bernostalgia, mari kita bedah profil member BTS dan peran krusial ketujuh talenta luar biasa ini dalam membentuk identitas BTS.

1. RM (Kim Namjoon) - Sang Pemimpin yang Visioner

Sebagai leader dan rujukan intelektual grup, RM adalah sosok di balik lirik-lirik filosofis BTS. Setelah menyelesaikan wamil di unit band militer, RM kembali dengan perspektif seni yang lebih luas.

Ia bukan sekadar rapper, melainkan pemikir yang memastikan pesan "Love Yourself" tetap relevan bagi generasi baru.

2. Jin (Kim Seokjin) - Pilar Kebahagiaan dan Vokal Kristal

Anggota tertua yang pertama kali menyelesaikan wajib militer ini dikenal dengan julukan "Worldwide Handsome".

Vokal peraknya yang stabil menjadi fondasi lagu-lagu balada BTS.

Pasca-wamil, Jin menunjukkan sisi yang lebih eksploratif melalui proyek solo sebelum akhirnya memimpin rekan-rekannya kembali ke studio untuk album grup.

3. Suga (Min Yoongi) - Produser Jenius dengan Kejujuran Tajam

Suga adalah mesin kreatif BTS. Melalui alter ego Agust D, ia telah membuktikan kemampuannya membedah isu kesehatan mental dan ambisi.

Setelah menjalani pengabdian sebagai agen layanan sosial, Suga kembali ke meja produksi dengan energi yang lebih tenang namun tetap tajam dalam meramu musik.

4. J-Hope (Jung Hoseok) - Cahaya dan Direktur Performa

Tanpa J-Hope, sinkronisasi tarian BTS tidak akan selegendaris sekarang. Sebagai "kapten tari", ia membawa keceriaan sekaligus disiplin tinggi.

Pengalamannya sebagai instruktur asisten selama wamil semakin memperkuat jiwa kepemimpinannya dalam mengarahkan performa panggung yang spektakuler.

5. Jimin (Park Jimin) - Pesona Kontemporer dan Vokal Unik

Jimin memiliki warna suara yang tidak dimiliki penyanyi lain dan teknik tari kontemporer yang memukau.

Transformasi fisiknya yang lebih tangguh setelah menjalani wajib militer di unit artileri memberikan dimensi baru pada karisma panggungnya yang biasanya lembut dan elegan.

6. V (Kim Taehyung) - Bariton yang Penuh Jiwa

Dikenal dengan visual yang sering disebut "tak nyata", V membawa nuansa jazz dan soul ke dalam BTS.

Pengalamannya di unit elit Polisi Militer (SDT) menambah kesan maskulin dan disiplin pada dirinya, yang diprediksi akan memberikan warna vokal yang lebih dalam di karya-karya mendatang.

7. Jungkook (Jeon Jungkook) - Sang Golden Maknae yang tak Terhentikan

Anggota termuda ini adalah definisi dari talenta tanpa batas. Dari vokal utama, tari, hingga penyutradaraan, Jungkook melakukannya dengan sempurna. Meski telah meraih sukses global lewat debut solonya, Jungkook selalu menekankan bahwa prioritas utamanya adalah kembali bersama enam kakaknya sebagai BTS.

Menuju Era "Arirang" dan Masa Depan

Comeback BTS di tahun 2026 bukan sekadar perilisan album biasa. Dengan judul album yang santer disebut "Arirang", grup ini diprediksi akan kembali ke akar budaya mereka namun dengan skala global yang lebih masif. Jeda wamil bukanlah akhir, melainkan proses "recharging" bagi tujuh pria ini untuk membuktikan bahwa pengaruh mereka bersifat abadi.

FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan BTS resmi comeback? Dijadwalkan pada Maret 2026 dengan album baru dan tur dunia. Berapa jumlah anggota BTS? Ada 7 anggota tetap sejak debut tahun 2013. Apa nama fandom BTS? ARMY (Adorable Representative M.C. for Youth).

Fakta Menarik:

BTS adalah grup K-pop pertama yang berhasil menduduki peringkat #1 di Billboard Hot 100 dan menerima nominasi Grammy Awards berkali-kali.