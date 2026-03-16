Ini Alasan V BTS Buat Akun TikTok Baru

Kim Taehyung(Doc Antara)

DUNIA hiburan global kembali dihebohkan oleh pergerakan salah satu personel grup megabintang BTS, Kim Taehyung atau V. Setelah lama dinantikan, alasan V BTS buat akun TikTok baru akhirnya terungkap, seiring dengan lonjakan jumlah pengikutnya yang fantastis.

Alasan Utama V BTS Aktif di TikTok

Kehadiran V di platform TikTok dengan akun resmi @tete_kimv bukan sekadar untuk mengikuti tren. Ada beberapa alasan strategis yang melatarbelakangi langkah pria kelahiran Daegu ini:

1. Strategi Marketing Musik Terbaru

Memasuki pertengahan tahun 2026, V dikabarkan tengah menyiapkan kejutan musik untuk para penggemarnya. TikTok dipilih sebagai platform utama untuk meluncurkan cuplikan lagu (teaser) dan memulai tantangan menari yang diharapkan dapat menjangkau audiens global lebih cepat dibandingkan platform lainnya.

Baca juga : Ini Nama Akun TikTok V BTS, Baru Dibuat Langsung Punya Jutaan Pengikut

2. Membangun Kedekatan dengan ARMY

Melalui video pendek, V dapat menampilkan sisi dirinya yang lebih personal dan humoris. Konten-konten seperti di balik layar pemotretan atau momen santai saat bersama anjing kesayangannya, Yeontan, menjadi magnet kuat bagi para penggemar untuk terus memantau akun tersebut.

Pastikan Anda mengikuti akun dengan tanda centang biru (verified) untuk menghindari akun penggemar (fanbase) yang mengatasnamakan V BTS.

Berapa Jumlah Pengikut V BTS Saat Ini?

Berdasarkan pantauan real-time pada Senin (16/3/2026), jumlah pengikut V BTS di TikTok telah menembus angka 15,4 juta followers. Pencapaian ini diraih hanya dalam hitungan hari sejak akun tersebut mulai aktif mengunggah konten video pertama.

Tidak hanya pengikut, jumlah "likes" pada unggahan pertamanya bahkan sudah melampaui 20 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Hal ini membuktikan bahwa pesona V BTS tetap tidak tertandingi di ranah media sosial.

Platform Username Estimasi Pengikut TikTok @tete_kimv 15,4 Juta+ Instagram @thv 65 Juta+

Ke depannya, akun ini diprediksi akan menjadi salah satu akun dengan pertumbuhan tercepat di dunia, bersaing dengan rekan satu grupnya, Jungkook, yang lebih dulu aktif di platform tersebut.