Akun TikTok Baru V BTS Tembus 3,5 Juta Pengikut dalam Beberapa Jam

V BTS(Doc Bilboard)

DUNIA maya kembali dihebohkan oleh kekuatan "V Impact". Kim Taehyung, atau yang lebih dikenal sebagai V dari grup megabintang BTS, secara mengejutkan meluncurkan akun TikTok pribadinya pada 13 Maret 2026. Langkah ini langsung memicu histeria global di kalangan ARMY (sebutan penggemar BTS).

Meskipun akun tersebut belum memiliki foto profil resmi maupun unggahan video, jumlah pengikutnya meledak dalam waktu singkat. Hal ini membuktikan bahwa pesona sang pelantun "Slow Dancing" tersebut tidak pernah pudar di jagat digital.

Mengapa V BTS Baru Membuat Akun TikTok?

Banyak penggemar bertanya-tanya mengapa pemilik suara bariton ini baru memutuskan bergabung dengan TikTok sekarang. Berikut adalah beberapa alasan kuat di balik peluncuran akun @tete_kimv:

1. Strategi Peluncuran Album 'ARIRANG'

V dijadwalkan akan merilis album solo terbarunya yang sangat dinantikan, "ARIRANG", pada 20 Maret 2026. Dalam industri musik modern, TikTok adalah platform krusial untuk mempopulerkan lagu melalui cuplikan audio dan tantangan menari (dance challenge). Akun ini diprediksi akan menjadi pusat promosi utama untuk lagu utama di album tersebut.

2. Janji "Dance Challenge" Bersama Jungkook

Dalam sebuah wawancara masa lalu, V dan Jungkook sempat memberikan kode bahwa mereka akan melakukan kolaborasi di TikTok jika situasinya memungkinkan. Dengan aktifnya akun V, penggemar kini menantikan interaksi "TaeKook" dalam format video pendek yang lebih interaktif.

3. Mengikuti Jejak J-Hope dan Jungkook

V menjadi anggota ketiga BTS yang membuka akun TikTok pribadi setelah J-Hope dan Jungkook. Langkah ini menunjukkan bahwa para anggota BTS semakin diberikan kebebasan untuk berekspresi secara personal di berbagai platform media sosial di luar akun grup resmi mereka.

Akun V pertama kali ditemukan oleh penggemar setelah Jungkook memperbarui daftar "Following" di akun TikTok-nya, yang hanya berisi J-Hope, akun resmi BTS, dan akun baru @tete_kimv.

Update Jumlah Pengikut V BTS Terbaru

Berdasarkan pantauan hingga 15 Maret 2026, akun TikTok V BTS telah mencapai lebih dari 3,5 juta pengikut. Kecepatan pertumbuhan ini disebut-sebut sebagai salah satu yang tercepat untuk akun baru tanpa konten di tahun 2026.

Waktu Pencapaian Followers 12 Jam Pertama 1 Juta Pengikut 36 Jam (14 Maret) 3,3 Juta Pengikut 48 Jam (15 Maret) 3,5 Juta Pengikut

Para analis media sosial memprediksi angka ini akan menembus 10 juta pengikut dalam waktu kurang dari satu minggu, terutama saat V mulai mengunggah konten pertamanya untuk menyambut rilis album Arirang pada Jumat mendatang.

Apakah Anda sudah siap dengan tantangan menari dari V BTS?