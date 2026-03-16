Ini Nama Akun TikTok V BTS, Baru Dibuat Langsung Punya Jutaan Pengikut

Kim Taehyung(Doc IMDB)

ANGGOTA grup K-Pop fenomenal BTS, Kim Taehyung atau yang lebih akrab disapa V, resmi membuka akun TikTok pribadi pada Jumat, 13 Maret 2026. Meski belum mengunggah satu video pun, akun tersebut langsung menarik perhatian dunia dan meraup jutaan pengikut dalam waktu kurang dari 24 jam.

Kemunculan V di platform video pendek ini menjadikannya anggota BTS ketiga yang memiliki akun pribadi, menyusul Jungkook dan J-Hope yang sudah lebih dulu aktif. Kehadiran V di TikTok bukan sekadar tren, melainkan bagian dari strategi besar menjelang comeback grup yang paling dinantikan tahun ini.

Apa Nama Akun TikTok V BTS?

Bagi para ARMY (sebutan penggemar BTS) yang ingin mengikuti sang idola, akun resmi V BTS menggunakan username @tete_kimv. Saat pertama kali ditemukan, akun tersebut masih terlihat sangat minimalis dengan foto profil berwarna ungu yang bertuliskan nama "Taehyung" dalam aksara Korea (태형).

Baca juga : Akun TikTok Baru V BTS Tembus 3,5 Juta Pengikut dalam Beberapa Jam

Berdasarkan pantauan data real-time, hanya dalam waktu beberapa jam setelah terendus publik, akun tersebut telah melampaui angka 1 juta pengikut. Pada 15 Maret 2026, jumlahnya melonjak drastis hingga menembus 3,5 juta pengikut, sebuah angka yang fantastis mengingat akun tersebut belum memiliki konten video maupun tanda verifikasi centang biru.

Kronologi Unik Penemuan Akun: 'Ulah' Jungkook

Menariknya, akun ini tidak diumumkan secara resmi oleh agensi Big Hit Music. Penggemar menemukannya melalui aktivitas Jungkook di TikTok. Sehari sebelum akun V muncul, Jungkook kedapatan menghapus hampir semua daftar akun yang ia ikuti, menyisakan hanya J-Hope dan akun resmi grup BTS.

Keesokan harinya, muncul satu nama baru di daftar following Jungkook, yaitu @tete_kimv. Tak lama kemudian, J-Hope juga mengikuti akun yang sama. Hal ini menjadi bukti sahih bagi penggemar bahwa akun tersebut memang milik Kim Taehyung.

Baca juga : V BTS Disebut Harta Nasional oleh Ahli Bedah Jepang, Biaya Operasi Plastik Mirip Wajahnya Tembus Rp470 Juta

Hingga saat ini, hanya tiga anggota BTS yang memiliki akun TikTok pribadi, yaitu Jungkook, J-Hope, dan V. Anggota lainnya seperti RM, Suga, Jin, dan Jimin masih menggunakan akun resmi grup untuk berinteraksi di platform tersebut.

Alasan di Balik Pembuatan Akun: Sinyal Comeback 'Arirang'

Banyak pengamat industri musik menilai waktu pembuatan akun ini sangat strategis. BTS dijadwalkan merilis album penuh kelima mereka yang bertajuk "Arirang" pada 20 Maret 2026 mendatang. Berikut adalah beberapa alasan kuat mengapa V akhirnya memutuskan bergabung di TikTok:

Promosi Album Baru: TikTok telah menjadi platform utama untuk memviralkan lagu melalui dance challenge. Dengan akun pribadi, V dapat berinteraksi langsung dengan tren yang ada.

Janji Kolaborasi dengan Jungkook: Dalam wawancara sebelumnya dengan majalah GQ, V dan Jungkook sempat menggoda penggemar tentang kemungkinan melakukan tantangan TikTok bersama jika mereka memiliki akun pribadi.

Engagement Global: Sebagai member dengan pengikut Instagram terbanyak (70,5 juta), kehadiran V di TikTok diprediksi akan menarik jutaan pengguna baru ke platform tersebut.

Album "Arirang" sendiri disebut sebagai karya yang sangat personal bagi BTS, mengambil inspirasi dari lagu rakyat Korea namun dikemas dengan sentuhan pop modern yang universal. Grup ini juga dijadwalkan akan tampil di Gwanghwamun, Seoul, pada 21 Maret 2026 yang akan disiarkan secara global melalui Netflix. (Z-4)