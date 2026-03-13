1.868 Tiket Ilegal BTS Terungkap, Pemerintah Korsel Mulai Penyelidikan Calo

Penjualan tiket ilegal konser reuni BTS(Dok. Netflix)

MENJELANG kembalinya BTS sebagai formasi lengkap melalui konser spesial di Gwanghwamun Square, pemerintah Korea Selatan mengambil langkah tegas terhadap praktik calo tiket yang marak di internet.

Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata mengungkap telah menemukan 1.868 unggahan penjualan tiket ilegal di berbagai platform perdagangan daring. Temuan ini muncul meskipun pihak penyelenggara telah memberlakukan aturan ketat berupa satu tiket per orang serta larangan pemindahtanganan tiket.

Pada 11 Maret, kementerian secara resmi mengumumkan telah mengambil tindakan hukum dan sanksi terhadap aktivitas penjualan kembali tiket secara ilegal yang kini dinilai sebagai masalah sosial serius.

Dari hasil pemantauan intensif terkait acara BTS di Gwanghwamun dan Goyang, pemerintah juga meminta Badan Kepolisian Nasional menyelidiki empat kasus utama yang melibatkan 105 tiket.

Dalam kasus tersebut, para pelaku diduga mengamankan sejumlah besar tiket untuk sesi yang sama lalu mencoba menjualnya kembali dengan harga premium yang melonjak drastis.

Pemerintah juga memperingatkan bahwa penipuan tiket kemungkinan meningkat, terutama setelah adanya pengumuman penjualan tiket tambahan.

Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Chae Hwi-young mengecam keras fenomena ini.

“Praktik calo merusak tatanan distribusi yang sehat di pasar pertunjukan dan mengeksploitasi kasih sayang tulus para penggemar terhadap budaya populer,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah akan terus mengambil tindakan tegas hingga praktik percaloan diberantas.

Chae juga mengingatkan para penggemar untuk tidak membeli tiket dari jalur tidak resmi.

Menurutnya, tiket yang dijual oleh calo berisiko tinggi penipuan, termasuk kemungkinan penjual menghilang setelah transaksi. Selain itu, tiket tersebut juga tidak dapat digunakan karena sistem verifikasi identitas yang ketat.

Untuk mencegah penyalahgunaan tiket, penyelenggara telah menyiapkan sistem keamanan berlapis.

Di lokasi konser Gwanghwamun Square, tiket akan menggunakan kode QR seluler yang tidak dapat dipindai ulang maupun menggunakan tangkapan layar.

Setiap penonton juga wajib menjalani verifikasi identitas sebelum masuk dan akan menerima gelang khusus yang tidak dapat dipasang kembali jika dilepas. Pemeriksaan identitas acak juga akan dilakukan selama acara berlangsung.

Siapa pun yang kedapatan menggunakan tiket ilegal akan langsung dikeluarkan dari area konser.

BTS sendiri dijadwalkan merilis album penuh kelima mereka bertajuk ARIRANG pada 20 Maret pukul 11.00 WIB.

Sehari setelahnya, grup tersebut akan menyapa penggemar melalui acara “BTS Comeback Live: ARIRANG” yang digelar di Gwanghwamun Square pada 21 Maret pukul 18.00 WIB. (Allkpop/Chosun/Z-10)