Catat Tanggalnya! BTS Umumkan Jadwal Rilis Album ARIRANG dan Konser Gwanghwamun

BTS Umumkan Jadwal Rilis Album ARIRANG dan Konser Gwanghwamun.(Dok. Allkpop)

KABAR yang paling dinantikan oleh jutaan ARMY di seluruh dunia akhirnya tiba. Pada Kamis (5/3), BTS resmi merilis video trailer dan poster untuk proyek ambisius mereka bertajuk BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG melalui kanal media sosial resmi grup.

Video teaser tersebut dibuka dengan suara gemuruh sorak-sorai penggemar dari konser-konser terdahulu yang memicu rasa rindu mendalam. Dalam cuplikan yang menyentuh hati tersebut, para anggota BTS terdengar membisikkan pesan emosional: "Kami benar-benar merindukan kalian."

Janji di Gyeongbokgung Palace

Visual teaser ini mencuri perhatian dengan latar belakang Istana Gyeongbokgung yang ikonik. Sang leader, RM, memberikan narasi yang menegaskan komitmen grup terhadap penggemar mereka.

"Kami berjanji kepada penggemar bahwa kami akan kembali," tegas RM di tengah transisi megah suasana istana dari siang ke malam hari.

Ketujuh anggota BTS tampil dengan aura kepemimpinan yang kuat, memberikan sinyal bahwa kembalinya mereka kali ini akan menjadi sejarah baru dalam industri musik global.

Salah satu member bahkan mengungkapkan keyakinannya untuk terus melangkah bersama sebagai satu kesatuan tim yang utuh.

Kolaborasi Kelas Dunia: Sutradara Super Bowl dan Siaran Netflix

Untuk memastikan comeback ini menjadi tontonan paling spektakuler tahun 2026, BTS menggandeng Hamish Hamilton. Nama ini bukan sosok sembarangan, ia adalah sutradara di balik kemegahan upacara pembukaan Olimpiade London 2012 dan pertunjukan legendaris Super Bowl Halftime Show.

Jadwal Comeback BTS ARIRANG:

20 Maret 2026: Perilisan Album Penuh ke-5 'ARIRANG'.

21 Maret 2026 (18.00 WIB): Konser Live 'BTS THE COMEBACK LIVE' di Gwanghwamun Square.

Platform: Siaran Langsung Global secara eksklusif di Netflix.

Dengan keterlibatan Netflix sebagai mitra siaran langsung, ARMY di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dapat menyaksikan momen bersejarah ini secara real-time.

Poster terbaru yang memperlihatkan siluet tujuh member di depan Gwanghwamun kini tengah menjadi perbincangan hangat dan memuncaki trending topic global. (Z-10)