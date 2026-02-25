Blackpink & BTS Pimpin Laporan Hallyu 2025 dan Jadi Senjata Strategis Negara!

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
K-POP terus menjadi motor penggerak utama ledakan konten budaya Korea di kancah global. Musik pop asal Negeri Gingseng ini berhasil merebut pangsa perhatian media internasional terbesar di seluruh wilayah utama dunia, menurut laporan pemerintah yang dirilis pada Rabu.
Laporan tren Hallyu 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan bersama Korea Culture Information Service Agency, menganalisis sekitar 1,5 juta laporan media dan unggahan media sosial dari 30 negara sepanjang Oktober 2024 hingga September 2025.
Data menunjukkan bahwa K-pop menyumbang porsi terbesar dalam liputan media mengenai fenomena Hallyu secara global. Persentase perhatian media di berbagai wilayah tercatat sebagai berikut:
Grup vokal wanita Blackpink memimpin kategori ini dengan perolehan 14,2% dari total liputan media K-pop global. Di posisi berikutnya, boy band fenomenal BTS mengamankan pangsa 7,3%, disusul oleh grup NewJeans sebesar 3 persen.
Laporan tersebut juga menyoroti minat yang sangat kuat terhadap proyek solo para anggota Blackpink. Aktivitas individu mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberitaan:
Amerika Serikat tercatat sebagai produsen laporan media asing terbanyak mengenai Hallyu dengan 725 artikel, diikuti oleh India, Argentina, dan Vietnam. Di pasar AS, K-pop mendominasi cakupan konten Korea sebesar 33,8 persen, melampaui film (21,8%), serial televisi (12,7%), dan makanan khas Korea atau K-food (11,6%).
Untuk kategori karya individu, serial animasi global Netflix KPop Demon Hunters menjadi konten budaya Korea yang paling populer. Kesuksesan ini dikaitkan dengan perpaduan kreatif elemen folklor tradisional Korea, seperti malaikat maut (grim reapers) dan dokkaebi (goblin), dengan simbol makanan populer seperti gimbap dan ramen.
Kontributor besar lainnya termasuk serial When Life Gives You Tangerines yang berhasil meningkatkan pariwisata ke Pulau Jeju, serta "Squid Game" Season 3 yang memuncaki tangga streaming di 93 negara saat dirilis.
Kuliner Korea juga mengalami peningkatan traksi yang pesat. Istilah kuliner tradisional seperti kimchi, soju, ramyeon, dan bibimbap menjadi tren bersamaan dengan kata kunci seperti chef dan Squid Game.
Laporan tersebut menganalisis bahwa lonjakan ini merupakan dampak langsung dari paparan kuliner dalam judul-judul populer Netflix, khususnya acara varietas memasak Culinary Class Wars dan drama Squid Game. (The Korea Times/Z-10)
Panduan lengkap cara menonton siaran langsung BTS The Comeback Live Arirang di Netflix pada 21 Maret 2026. Cek jadwal WIB, WITA, WIT, dan harga paket terbaru.
Mengenal Hamish Hamilton, sutradara Olimpiade & Super Bowl yang memimpin konser BTS ARIRANG 2026 di Netflix. Simak jadwal lengkapnya di sini!
BTS resmi umumkan comeback album 'ARIRANG' pada 20 Maret 2026. Simak jadwal konser live di Gwanghwamun yang disiarkan langsung via Netflix!
Cek daftar drakor Netflix Maret 2026 terbaru! Mulai dari Boyfriend on Demand hingga dokumenter & live performance BTS 'ARIRANG' yang paling dinanti.
BTS resmi umumkan tracklist album ARIRANG dengan 14 lagu baru. Simak jadwal rilis dan detail konser comeback gratis di Gwanghwamun Square di sini!
BTS gandeng Netflix untuk konser live global 'ARIRANG' pada 21 Maret 2026. Simak jadwal, detail dokumenter 'The Return', dan info comeback RM dkk di sini!
Tampil di Tokyo Dome, Wendy Red Velvet Jadi Pembuka Laga World Baseball Classic 2026
Pengumuman besar tersebut disampaikan langsung oleh pendiri sekaligus produser eksekutif YG Entertainment, Yang Hyun-suk, melalui sebuah video di YouTube resmi
Rose Blackpink cetak sejarah sebagai artis K-Pop pertama yang menang di Brit Awards 2026 lewat lagu APT. Cek daftar pemenang lengkapnya di sini!
Blackpink resmi comeback dengan MV GO dan mini album Deadline. Simak detail konsep futuristik dan rekor 100 juta subscribers YouTube mereka di sini.
Lagu APT dari personel Blackpink Rose bersama Bruno Mars dinobatkan sebagai rilisan paling sukses di seluruh dunia sepanjang 2025, setelah berhasil mengumpulkan lebih dari 2 miliar streaming.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved