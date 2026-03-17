Link Nonton BTS: THE RETURN, Film Dokumenter Kisah Perjalanan Comeback

KABAR yang paling dinantikan oleh ARMY akhirnya tiba. Setelah penantian panjang selama hampir empat tahun, BTS secara resmi menandai kembalinya mereka ke panggung musik global sebagai grup lengkap. Melalui film dokumenter terbaru berjudul BTS: THE RETURN, penggemar akan diajak mengintip proses emosional di balik comeback bersejarah ini.
Film dokumenter berdurasi penuh ini tidak hanya sekadar video promosi, melainkan catatan perjalanan RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook sejak menyelesaikan wajib militer hingga persiapan album studio kelima mereka yang bertajuk ARIRANG.
Disutradarai oleh Bao Nguyen (yang sebelumnya sukses dengan The Greatest Night in Pop), dokumenter ini menyoroti momen-momen intim saat ketujuh anggota berkumpul kembali di Los Angeles untuk memproduksi musik baru. Film ini menangkap esensi persaudaraan, ketahanan, dan bagaimana mereka menemukan kembali identitas grup setelah menjalani kehidupan yang berbeda selama masa hiatus militer.
Dokumenter ini akan dirilis secara eksklusif di platform streaming Netflix. Bagi Anda yang mencari link nonton BTS: THE RETURN, Anda dapat mengaksesnya langsung melalui aplikasi atau situs resmi Netflix Indonesia. Pastikan Anda telah memiliki langganan aktif untuk dapat menyaksikan tayangan ini dalam kualitas terbaik.
Sebelum dokumenter dirilis, BTS akan menggelar konser spesial bertajuk BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG pada 21 Maret 2026. Konser ini berlokasi di tempat bersejarah, Gwanghwamun Square, Seoul. Menariknya, konser ini akan disiarkan secara live oleh Netflix ke seluruh dunia, menjadikannya siaran langsung konser pertama Netflix dari Korea Selatan.
Dalam konser ini, BTS diprediksi akan membawakan lagu-lagu utama dari album ARIRANG seperti "SWIM", "Body to Body", hingga "Into the Sun".
|Kebutuhan
|Keterangan
|Platform
|Netflix (Eksklusif)
|Koneksi Internet
|Minimal 25 Mbps untuk 4K
|Jam Tayang Konser
|18.00 WIB (21 Maret 2026)
|Jam Tayang Dokumenter
|14.00 WIB (27 Maret 2026)
Film ini bukan sekadar rangkuman perjalanan karier, melainkan sebuah potret intim mengenai kembalinya ketujuh anggota RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook
Berdasarkan pantauan real-time pada Senin (16/3/2026), jumlah pengikut V BTS di TikTok telah menembus angka 15,4 juta followers.
Kemunculan V di platform video pendek ini menjadikannya anggota BTS ketiga yang memiliki akun pribadi, menyusul Jungkook dan J-Hope yang sudah lebih dulu aktif.
