Link Nonton BTS: THE RETURN, Film Dokumenter Kisah Perjalanan Comeback

BTS: THE RETURN(Doc Netflix)

KABAR yang paling dinantikan oleh ARMY akhirnya tiba. Setelah penantian panjang selama hampir empat tahun, BTS secara resmi menandai kembalinya mereka ke panggung musik global sebagai grup lengkap. Melalui film dokumenter terbaru berjudul BTS: THE RETURN, penggemar akan diajak mengintip proses emosional di balik comeback bersejarah ini.

Film dokumenter berdurasi penuh ini tidak hanya sekadar video promosi, melainkan catatan perjalanan RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook sejak menyelesaikan wajib militer hingga persiapan album studio kelima mereka yang bertajuk ARIRANG.

Apa Itu BTS: THE RETURN?

Disutradarai oleh Bao Nguyen (yang sebelumnya sukses dengan The Greatest Night in Pop), dokumenter ini menyoroti momen-momen intim saat ketujuh anggota berkumpul kembali di Los Angeles untuk memproduksi musik baru. Film ini menangkap esensi persaudaraan, ketahanan, dan bagaimana mereka menemukan kembali identitas grup setelah menjalani kehidupan yang berbeda selama masa hiatus militer.

Jadwal Penting Comeback BTS 2026:

Rilis Album ARIRANG: 20 Maret 2026

20 Maret 2026 Konser Live (BTS THE COMEBACK LIVE): 21 Maret 2026

21 Maret 2026 Rilis Dokumenter BTS: THE RETURN: 27 Maret 2026

Dokumenter ini akan dirilis secara eksklusif di platform streaming Netflix. Bagi Anda yang mencari link nonton BTS: THE RETURN, Anda dapat mengaksesnya langsung melalui aplikasi atau situs resmi Netflix Indonesia. Pastikan Anda telah memiliki langganan aktif untuk dapat menyaksikan tayangan ini dalam kualitas terbaik.

Mengenal Konser ARIRANG: Panggung Pertama Setelah 4 Tahun

Sebelum dokumenter dirilis, BTS akan menggelar konser spesial bertajuk BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG pada 21 Maret 2026. Konser ini berlokasi di tempat bersejarah, Gwanghwamun Square, Seoul. Menariknya, konser ini akan disiarkan secara live oleh Netflix ke seluruh dunia, menjadikannya siaran langsung konser pertama Netflix dari Korea Selatan.

Dalam konser ini, BTS diprediksi akan membawakan lagu-lagu utama dari album ARIRANG seperti "SWIM", "Body to Body", hingga "Into the Sun".

Persiapan Nonton bagi ARMY: