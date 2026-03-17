BTS: THE RETURN Kapan Tayang? Film Dokumenter BTS yang akan Rilis di Netflix

BTS: THE RETURN(Doc Netflix)

KERINDUAN mendalam ARMY terhadap grup idola mereka, BTS, akhirnya menemukan titik terang. Setelah seluruh anggota resmi menyelesaikan wajib militer pada pertengahan 2025, grup fenomena global ini siap menyapa penggemar melalui film dokumenter BTS terbaru bertajuk BTS: THE RETURN yang akan tayang eksklusif di Netflix.

Film ini bukan sekadar rangkuman perjalanan karier, melainkan sebuah potret intim mengenai kembalinya ketujuh anggota RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook ke studio musik untuk pertama kalinya sebagai grup utuh dalam tiga tahun terakhir.

Bagi Anda yang bertanya-tanya kapan film ini bisa disaksikan, Netflix telah mengonfirmasi bahwa BTS: THE RETURN akan mulai streaming secara global pada 27 Maret 2026.

Baca juga : Link Nonton BTS: THE RETURN, Film Dokumenter Kisah Perjalanan Comeback

Perilisan film ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan comeback besar-besaran BTS yang dimulai dengan peluncuran album studio kelima mereka, ARIRANG, pada 20 Maret 2026, diikuti oleh konser live stream dari Gwanghwamun Square, Seoul, pada 21 Maret 2026 yang juga disiarkan secara langsung oleh Netflix.

Apa Itu Film BTS: THE RETURN?

Disutradarai oleh Bao Nguyen (yang sebelumnya sukses dengan The Greatest Night in Pop), dokumenter ini menyoroti proses emosional para anggota saat berkumpul kembali di Los Angeles untuk menggarap album "ARIRANG".

Penonton akan diajak melihat bagaimana RM dkk menghadapi tantangan industri musik yang terus berubah selama mereka absen, sekaligus merefleksikan pertumbuhan pribadi mereka selama masa wajib militer. Film ini juga akan menampilkan cuplikan eksklusif di balik layar pembuatan video klip dan sesi rekaman yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

Fakta Menarik BTS: THE RETURN

Sutradara: Bao Nguyen.

Bao Nguyen. Lokasi Syuting: Seoul dan Los Angeles.

Seoul dan Los Angeles. Fokus Utama: Reuni pasca-wamil dan pembuatan album "ARIRANG".

Reuni pasca-wamil dan pembuatan album "ARIRANG". Durasi: Format feature-length (sekitar 90-120 menit).

Film ini dapat ditonton secara gratis bagi pengguna yang sudah berlangganan paket Netflix apa pun. Album terbaru BTS bertajuk "ARIRANG" dijadwalkan rilis pada 20 Maret 2026, tepat seminggu sebelum dokumenter tayang.

Konser bertajuk "BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG" akan digelar di Gwanghwamun Square, Seoul, pada 21 Maret 2026. Dengan kembalinya BTS ke panggung musik dunia, tahun 2026 diprediksi akan menjadi tahun kejayaan kembali bagi K-Pop di kancah internasional. Jangan lewatkan penayangannya! (Z-4)