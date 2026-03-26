7 Lagu Wajib BTS & Butt Theory Jin Viral di The Tonight Show

Grup K-pop global, BTS, kembali menunjukkan sisi humoris sekaligus kedekatan mereka dengan penggemar saat tampil di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
Dalam sesi tanya jawab bertajuk BTS Answers Burning Fan Questions, ketujuh anggota grup asal Korea Selatan ini menjawab berbagai rasa penasaran ARMY, sebutan untuk penggemar mereka, mulai dari rekomendasi lagu hingga perdebatan konyol yang memecah opini di antara mereka.
Membuka sesi, Jimmy Fallon meminta BTS merekomendasikan lagu untuk pendengar yang baru mengenal musik mereka. Suga (Yoongi) pun mengambil alih dengan menyusun daftar singkat yang merepresentasikan perjalanan musikal BTS.
Daftar tersebut mencakup lagu terbaru mereka saat itu, Swim, serta sejumlah hits lintas genre seperti Mic Drop, Mikrokosmos, Spring Day, dan lagu pemecah rekor dunia, Dynamite.
Menariknya, mereka juga memasukkan Ddaeng, lagu dari unit rap line yang sangat populer di kalangan penggemar meski dirilis secara non-komersial melalui SoundCloud.
Salah satu momen paling menggelitik terjadi ketika Fallon menyinggung teori Jin yang sempat viral: Apakah manusia memiliki satu bokong atau dua?
Pertanyaan tersebut langsung memicu perdebatan seru di antara para anggota. Jin, dengan penuh percaya diri, berargumen bahwa manusia memiliki dua bokong karena terdiri dari sisi kiri dan kanan yang terhubung ke masing-masing kaki.
Sementara itu, RM terlihat sudah menyerah menghadapi diskusi tersebut.
“Aku tidak bisa melakukan perdebatan ini lagi. Aku tidak sanggup,” ujarnya, yang langsung disambut gelak tawa penonton di studio.
Topik kemudian beralih ke kemampuan mengemudi sang leader, RM. Ia diketahui baru mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) di usia 31 tahun (perhitungan Korea).
Namun, para anggota BTS dengan jujur mengungkapkan fakta menarik: belum ada satu pun dari mereka yang berani menjadi penumpang saat RM menyetir.
“Semua orang memberitahuku, jangan menyetir demi perdamaian dunia,” kata RM sambil tertawa. Ia bahkan mengaku orang tuanya sendiri merasa khawatir jika ia berada di balik kemudi.
Meski begitu, Jimmy Fallon dengan santai bercanda menawarkan diri sebagai penumpang pertama kapan pun RM siap mengemudi.
Sebagai penutup yang hangat, BTS diminta menggambarkan perasaan mereka terhadap ARMY hanya dengan satu kata. Tanpa ragu, mereka memilih kata “Love” (cinta).
Momen ini kembali menegaskan bahwa di balik kesuksesan besar mereka di panggung global, BTS tetap mempertahankan kepribadian yang membumi serta hubungan yang tulus dengan para penggemarnya.
Kehadiran BTS di acara tersebut bukan hanya untuk promosi, tetapi juga menunjukkan kemampuan mereka merangkul berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa, di seluruh dunia. (YouTube @fallontonight/Z-10)
