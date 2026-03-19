6 Seleb Dunia Ini Ternyata Fans BTS, Berikut Daftarnya!

Petenis Naomi Osaka (kiri) berbincang dengan anggota BTS, Suga, dalam sebuah pertandingan NBA pada tahun 2022.(Dok. Instagram)

Apa persamaan pemenang Tony Award, pegulat profesional, penulis legendaris, dan bintang tenis dunia? Jawabannya adalah sama-sama mengidolakan BTS.

Menjelang perilisan album penuh terbaru mereka, ARIRANG, pada Jumat (20/3), antusiasme terhadap comeback BTS semakin terasa di seluruh dunia.

Bukan hanya dari penggemar umum, dukungan juga datang dari banyak tokoh ternama lintas industri yang secara terbuka menunjukkan kecintaan mereka pada grup beranggotakan tujuh orang tersebut.

Selama ini, fandom K-pop kerap diasosiasikan dengan kalangan muda, terutama perempuan. Namun ARMY, sebutan untuk penggemar BTS, terus mematahkan stereotip itu. Basis penggemar BTS terbukti sangat luas, melintasi negara, usia, hingga profesi, dari sutradara peraih Oscar, rapper, penulis, sampai pegulat dunia.

Menjelang comeback bersejarah BTS dengan album penuh pertama mereka dalam enam tahun terakhir, berikut sejumlah selebritas dunia yang diketahui juga merupakan penggemar BTS.

Bintang tenis Jepang Naomi Osaka pernah mencuri perhatian saat bertemu dengan Suga di sebuah pertandingan NBA pada 2022.

Dalam kesempatan itu, Osaka mengaku menyukai lagu BTS yang tergolong tidak terlalu mainstream, yaitu Autumn Leaves dari album The Most Beautiful Moment in Life, Part 2 yang dirilis pada 2015.

Osaka bahkan mengatakan kepada Suga, yang ikut memproduseri lagu tersebut, bahwa Autumn Leaves adalah lagu yang sangat bagus. Pengakuan itu seolah menegaskan bahwa kecintaannya pada BTS bukan sekadar ikut tren.

Tak berhenti di situ, mantan petenis nomor satu dunia itu juga pernah mengungkap bahwa dirinya sempat mengelola akun fanbase Instagram yang didedikasikan untuk J-Hope. Baru-baru ini, Osaka kembali menunjukkan antusiasmenya terhadap comeback BTS dan dokumenter Netflix terbaru mereka lewat media sosial.

2. Lea Salonga

Ikon Broadway asal Filipina, Lea Salonga, juga termasuk dalam jajaran selebritas yang terang-terangan menjadi ARMY. Dalam sebuah wawancara dengan media Filipina, Salonga mengungkapkan bahwa dirinya sudah menyiapkan perjalanan ke Busan pada Juni mendatang untuk menghadiri konser BTS yang bertepatan dengan perayaan hari jadi grup tersebut yang ke-13.

“Hotel dan penerbangan saya sudah siap. Saya cuma belum punya tiket konser. Itu satu-satunya yang tersisa,” ujarnya.

Lea Salonga dikenal sebagai aktris Asia pertama yang memenangkan Tony Award, serta lewat peran ikoniknya dalam musikal Miss Saigon dan Les Miserables. Menariknya, member favorit Salonga adalah V. Ia mengaku sangat menyukai warna vokal bariton V, yang menurutnya terasa seperti “pelukan hangat”.

Nama besar lain yang masuk dalam daftar ARMY adalah penulis asal Brasil, Paulo Coelho. Penulis novel laris The Alchemist itu pernah menjadi salah satu figur publik yang vokal menunjukkan dukungannya kepada BTS, terutama saat pandemi global.

Melalui media sosial, Coelho pernah menyebut BTS sebagai band paling penting di dunia. Ia juga sempat menandatangani beberapa bukunya dengan niat mengirimkannya kepada para member BTS.

Pada 2022, Coelho bahkan ikut ambil bagian dalam sebuah konferensi akademik multidisipliner di Seoul yang didedikasikan untuk BTS. Dalam forum tersebut, ia memuji pengaruh positif grup tersebut di panggung global.

4. Chloe Zhao

Jika menjadi ARMY berarti ingin mempromosikan musik BTS ke mana pun, maka sutradara peraih Oscar Chloe Zhao melakukannya dengan cara yang sangat besar.

Sineas asal China tersebut memasukkan lagu Friends, yang dibawakan V dan Jimin, ke dalam soundtrack resmi film Eternals (2021), bagian dari Marvel Cinematic Universe. Lagu itu berasal dari album BTS tahun 2020, MAP OF THE SOUL: 7.

Dalam sebuah wawancara, Zhao mengungkap bahwa Friends merupakan salah satu lagu BTS favoritnya. Ia juga secara blak-blakan mengatakan bahwa dirinya menyukai Jimin dan menyebut sang idol sangat menggemaskan.

3. Jeff Satur

Penyanyi sekaligus aktor asal Thailand, Jeff Satur, juga termasuk penggemar lama BTS. Dalam wawancara terbaru, Jeff menyampaikan keinginannya untuk bisa berkolaborasi dengan BTS suatu hari nanti.

“Saya sudah lama menjadi ARMY, dan jika bisa bekerja dengan siapa pun, saya berharap itu BTS. Menurut saya, itu akan menjadi proyek yang sangat menarik,” katanya.

Jeff diketahui telah meng-cover lagu-lagu BTS sejak 2021. Ia juga beberapa kali menyebut acara varietas online BTS, RUN BTS, sebagai salah satu referensinya. Bahkan, Jeff pernah secara terbuka mengundang BTS untuk tampil dalam program varietas miliknya.

Nama John Cena mungkin menjadi salah satu yang paling mengejutkan dalam daftar ini. Pegulat profesional, aktor, penulis, sekaligus juara dunia WWE itu telah berulang kali berbicara soal kedekatannya dengan pesan-pesan yang dibawa BTS.

Dalam ajang Fan Expo Dallas 2025, Cena mengaku bahwa musik dan pesan positif BTS datang di saat yang tepat dalam hidupnya.

“BTS hadir di waktu yang tepat dalam hidup saya, memberi saya harapan dan inspirasi lewat siapa mereka sebagai pribadi. Mereka bisa menjangkau seorang pria berusia 48 tahun yang sedang berjuang dengan rasa harga diri,” ujarnya.

Pengakuan itu menunjukkan bahwa pesan BTS tentang harapan dan mencintai diri sendiri ternyata mampu menyentuh orang dari latar belakang yang sangat berbeda.

6. Tablo

Di antara semua nama dalam daftar ini, Tablo dari trio hip-hop Korea Epik High mungkin menjadi sosok yang memiliki hubungan paling personal dengan BTS.

RM dan Suga pernah secara langsung menyebut Epik High sebagai salah satu sumber inspirasi mereka dalam mencintai musik hip-hop. Keduanya juga diketahui merupakan anggota fandom Epik High, High Skool, dan telah beberapa kali berkolaborasi dengan Tablo. Hubungan itu membuat kedekatan mereka terasa seperti fandom dua arah.

Saat BTS bulan lalu melempar pertanyaan kepada publik, “What is your love song?” untuk album mendatang mereka, Tablo menjadi salah satu tokoh pertama yang merespons. Ia menyebut lagu Spring Day yang dirilis pada 2016 sebagai lagu cintanya.

Pada Februari lalu, Tablo juga sempat membahas berbagai teori seputar album ARIRANG dalam podcast miliknya, Hey Tablo. Dengan nada santai, ia membicarakan sampul album yang saat itu masih kosong dan menyampaikan ekspektasinya terhadap rilisan terbaru BTS.

Fenomena BTS Melampaui Batas Industri

Deretan nama besar ini menunjukkan bahwa pengaruh BTS jauh melampaui batas industri musik pop biasa. Dukungan dari atlet, penulis, sutradara, aktor, hingga pegulat dunia menegaskan bahwa BTS telah berkembang menjadi fenomena budaya global.

Dengan album ARIRANG yang akan segera dirilis, comeback BTS kali ini bukan hanya dinantikan oleh jutaan ARMY di seluruh dunia, tetapi juga oleh sejumlah tokoh besar yang selama ini diam-diam, atau bahkan terang-terangan, menjadi bagian dari fandom tersebut. (Koreatimes/Z-10)