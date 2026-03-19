Jenjang Pendidikan 7 Member BTS yang Bikin Kagum, tidak Ada yang Putus Sekolah!

Di tengah jadwal yang sangat padat sebagai ikon pop global, ketujuh member BTS membuktikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Sering kali muncul pertanyaan di kalangan penggemar maupun masyarakat umum: "Apakah member BTS putus sekolah karena sibuk berkarier?" Jawabannya adalah tidak.

Faktanya, seluruh anggota BTS tidak hanya menyelesaikan pendidikan menengah atas (SMA), tetapi juga melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Bahkan, mayoritas dari mereka telah menempuh program pascasarjana. Fenomena ini menjadi inspirasi besar bagi ARMY di seluruh dunia tentang pentingnya investasi leher ke atas.

Daftar Lengkap Almamater dan Gelar Member BTS

Berikut adalah ringkasan riwayat akademik ketujuh member BTS yang patut dicontoh:

1. RM (Kim Nam-joon)

Sang leader yang dikenal memiliki IQ 148 ini merupakan lulusan Global Cyber University. Setelah meraih gelar sarjana, RM melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi dengan mengambil program MBA (Master of Business Administration) di Hanyang Cyber University dengan fokus pada bidang Advertising & Media.

2. Jin (Kim Seok-jin)

Sebagai member tertua, Jin menempuh jalur pendidikan formal yang cukup konvensional sebelum debut. Ia lulus dari Konkuk University dengan jurusan Film Studies. Tak berhenti di situ, Jin juga melanjutkan studi pascasarjana di Hanyang Cyber University.

3. SUGA (Min Yoon-gi)

Suga menyelesaikan pendidikan sarjananya di Global Cyber University. Di sela-sela kesibukannya memproduseri lagu, ia juga dilaporkan mengambil program MBA di Hanyang Cyber University untuk memperdalam pemahamannya di industri media dan bisnis.

4. j-hope (Jung Ho-seok)

Sama seperti rekan-rekannya di rap-line, j-hope merupakan lulusan Global Cyber University. Ia juga tercatat sebagai mahasiswa program pascasarjana MBA di Hanyang Cyber University.

5. Jimin (Park Ji-min)

Jimin memiliki latar belakang sekolah seni yang kuat sebelum lulus dari Global Cyber University. Ia kemudian melanjutkan ke program MBA di Hanyang Cyber University untuk gelar magisternya.

6. V (Kim Tae-hyung)

V meraih gelar sarjana dari Global Cyber University di jurusan Broadcasting & Entertainment. Ia mengikuti jejak member lainnya dengan mendaftar di program MBA Hanyang Cyber University.

7. Jungkook (Jeon Jung-kook)

Member termuda ini lulus dari School of Performing Arts Seoul (SOPA) pada 2017. Jungkook kemudian resmi menyandang gelar sarjana dari Global Cyber University pada tahun 2022 di jurusan Broadcasting/Entertainment & Media, bahkan meraih penghargaan "President’s Award".

Rangkuman Pendidikan Member BTS:

7/7 Member Lulus SMA

7/7 Member Meraih Gelar Sarjana (S1)

6/7 Member Menempuh Pendidikan Magister (S2/MBA)

Kesimpulan

Keberhasilan BTS di kancah internasional tidak lepas dari kecerdasan dan wawasan yang mereka bangun melalui pendidikan. Dengan latar belakang pendidikan yang solid, mereka membuktikan bahwa karier cemerlang dan pendidikan formal dapat berjalan beriringan.

