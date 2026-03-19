Jenjang Pendidikan 7 Member BTS yang Bikin Kagum, tidak Ada yang Putus Sekolah!

Di tengah jadwal yang sangat padat sebagai ikon pop global, ketujuh member BTS membuktikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Sering kali muncul pertanyaan di kalangan penggemar maupun masyarakat umum: "Apakah member BTS putus sekolah karena sibuk berkarier?" Jawabannya adalah tidak.
Faktanya, seluruh anggota BTS tidak hanya menyelesaikan pendidikan menengah atas (SMA), tetapi juga melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Bahkan, mayoritas dari mereka telah menempuh program pascasarjana. Fenomena ini menjadi inspirasi besar bagi ARMY di seluruh dunia tentang pentingnya investasi leher ke atas.
Berikut adalah ringkasan riwayat akademik ketujuh member BTS yang patut dicontoh:
Sang leader yang dikenal memiliki IQ 148 ini merupakan lulusan Global Cyber University. Setelah meraih gelar sarjana, RM melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi dengan mengambil program MBA (Master of Business Administration) di Hanyang Cyber University dengan fokus pada bidang Advertising & Media.
Sebagai member tertua, Jin menempuh jalur pendidikan formal yang cukup konvensional sebelum debut. Ia lulus dari Konkuk University dengan jurusan Film Studies. Tak berhenti di situ, Jin juga melanjutkan studi pascasarjana di Hanyang Cyber University.
Suga menyelesaikan pendidikan sarjananya di Global Cyber University. Di sela-sela kesibukannya memproduseri lagu, ia juga dilaporkan mengambil program MBA di Hanyang Cyber University untuk memperdalam pemahamannya di industri media dan bisnis.
Sama seperti rekan-rekannya di rap-line, j-hope merupakan lulusan Global Cyber University. Ia juga tercatat sebagai mahasiswa program pascasarjana MBA di Hanyang Cyber University.
Jimin memiliki latar belakang sekolah seni yang kuat sebelum lulus dari Global Cyber University. Ia kemudian melanjutkan ke program MBA di Hanyang Cyber University untuk gelar magisternya.
V meraih gelar sarjana dari Global Cyber University di jurusan Broadcasting & Entertainment. Ia mengikuti jejak member lainnya dengan mendaftar di program MBA Hanyang Cyber University.
Member termuda ini lulus dari School of Performing Arts Seoul (SOPA) pada 2017. Jungkook kemudian resmi menyandang gelar sarjana dari Global Cyber University pada tahun 2022 di jurusan Broadcasting/Entertainment & Media, bahkan meraih penghargaan "President’s Award".
Keberhasilan BTS di kancah internasional tidak lepas dari kecerdasan dan wawasan yang mereka bangun melalui pendidikan. Dengan latar belakang pendidikan yang solid, mereka membuktikan bahwa karier cemerlang dan pendidikan formal dapat berjalan beriringan.
